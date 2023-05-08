تركيا: الاجتماع الرباعي في موسكو سيبحث العودة الآمنة للسوريين

أكد على أهمية "التعاون" مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب النظام السوري، من أجل تأمين عودة اللاجئين.

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستبحث العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، خلال الاجتماع الرباعي المزمع عقده في العاصمة الروسية موسكو، بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وأضاف تشاووش أوغلو، أن الاجتماع الذي سيعقد في العاشر من أيار/ مايو الجاري، سيتركّز حول الملف السوري وسيتناول أيضا تشكيل الأرضية اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بشكل آمن.

وشدد على ضرورة أن يعود اللاجئين السوريين إلى بلدهم بشكل "آمن وإنساني وعلى دفعات، ووفق خطة معينة".

ولفت إلى عودة 550 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى المناطق التي طهرتها قوات بلاده من الإرهاب في الشمال السوري.

كما أكد على أهمية "التعاون" مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب النظام السوري، من أجل تأمين عودة اللاجئين.

وشدد الوزير التركي على ضرورة أن تتم عملية عودة اللاجئين السوريين بشكل "شفاف" بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن النظام السوري يرغب في عودة السوريين إلى بلدهم، مبينا أن ذلك يتطلب حاليا توفير الأمن لهم وتلبية احتياجاتهم، وقال إن النظام "غير قادر على ذلك حاليا بالقدر الكافي".