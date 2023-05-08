هجوم إلكتروني يستهدف الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الموقع الإعلامي للوزارة هو الوحيد الذي تعرض للاختراق، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات الضرورية" على الفور لاستعادة الموقع.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية وقوع هجوم إلكتروني على موقعها الإعلامي، ليل الأحد-الإثنين، لكنها نفت تقارير عن تسرب وثائق وبيانات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الموقع الإعلامي للوزارة هو الوحيد الذي تعرض للاختراق، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات الضرورية" على الفور لاستعادة الموقع.

كما نفى المسؤول الإيراني مزاعم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب وثائق وقواعد بيانات واختراق أنظمة الوزارة.

وشدد كنعاني على أن المعلومات المنشورة باسم وزارة الخارجية في مواقع التواصل "مزيفة وغير موثقة.. وهي مجرد مبالغة إعلامية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقد شهدت إيران خلال السنوات الأخيرة تصاعدا في الهجمات السيبرانية عليها، وتقول السلطات الإيرانية إن هدفها هو سرقة البيانات وتأليب الرأي العام ضد النظام في البلاد.

وتؤكد طهران أن الهجمات التي تستهدف قطاعات حيوية ومرافق الخدمات العامة للمواطنين تكبدها خسائر مادية كبيرة.

ومطلع العام 2023، أعلنت إيران إحباط هجوم إلكتروني استهدف البنك المركزي ومنصات أخرى.

ويعود أحد أبرز الهجمات الإلكترونية التي أصابت إيران إلى أيلول/سبتمبر 2010، حين ضرب فيروس "ستاكسنت" منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، مما أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

واتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهم عدد من الخبراء في مجال الأمن المعلوماتي أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بتدبيره.