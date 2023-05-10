الاجتماع الرباعي في موسكو: اتفاق على ضمان عودة طوعية وآمنة للسوريين

جرى التأكيد على أهمية زيادة المساعدات الدولية لسورية من أجل ضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى وطنهم وتسهيل إعادة الإعمار.

من الاجتماع الرباعي في موسكو (أ ب)

أعلن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، اليوم الأربعاء، اتفاقهم على تسهيل ضمان عودة السوريين إلى وطنهم الأم "بشكل طوعي وآمن ومشرف".

وجاء في البيان الختامي أن "الوزراء اتفقوا خلال الاجتماع على إعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات التركية السورية، كما أشادوا بالأجواء ’الإيجابية والبناءة’ في المحادثات، واتفقوا على مواصلة اتصالاتهم بالصيغة الرباعية ذاتها".

وذكر البيان أن اللقاء كان "مفتوحا وذو محتوى" من مختلف الجوانب حول القضايا المتعلقة بتنشيط العلاقات بين الدولتين التركية والسورية.

وأكد الوزراء مجددا التزامهم بسيادة سورية وسلامتها الإقليمية ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والبيانات الرسمية الصادرة في إطار "مسار أستانة"؛ وفقا للبيان الختامي.

كما جرى التأكيد على أهمية زيادة المساعدات الدولية لسورية من أجل ضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى وطنهم وتسهيل إعادة الإعمار.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين تركيا وسورية بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع.

وأكدوا على التفاهم والاتفاق على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية الرباعية في الفترة المقبلة.