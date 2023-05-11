كييف تعلن شنّ هجمات مضادة في باخموت "دفعت الروس للتراجع"

قال قائد القوات البرية الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، عبر "تليغرام": "نشن هجمات مضادة فعالة في بعض مناطق الجبهة، لم يتمكن العدو من مقاومة هجوم المدافعين الأوكرانيين، وانسحب لمسافة تصل إلى كيلومترين".

أعلن مسؤول عسكري أوكراني، الأربعاء، شن قوات كييف هجمات مضادة في مدينة باخموت، قال إنها "أجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض الأماكن".

وقال قائد القوات البرية الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، عبر "تليغرام": "نشن هجمات مضادة فعالة في بعض مناطق الجبهة، لم يتمكن العدو من مقاومة هجوم المدافعين الأوكرانيين، وانسحب لمسافة تصل إلى كيلومترين".

وأشار إلى أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" الروسية هناك استبدلوا في بعض الأماكن بوحدات من الجيش النظامي الروسي، مشيرا أن الأخيرة "أقل استعدادًا".

وتعد معركة باخموت التي تسيطر القوات الروسية على نحو 95 في المئة منها، الأطول والأكثر دموية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في العام 2022.

وفي حين سيطرت القوات الروسية، وخصوصًا مقاتلي مجموعة "فاغنر" على أراضٍ بشكل تدريجي وبطيء في باخموت في الأشهر الأخيرة، إلا أن المقاومة الأوكرانية لا تزال شرسة غرب المدينة.