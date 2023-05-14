رئيس وزراء اليونان: من مصلحة تركيا التقارب مع أثينا

رئيس الوزراء اليوناني الذي يسعى للبقاء في المنصب يقول إن بلاده منفتحة للحوار مع أنقرة " لبلورة أجندة إيجابية تخدم مصلحة الطرفين".

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني"، اليوم الأحد، أن لدى تركيا "كل شيء تكسبه من التقارب مع اليونان وأوروبا والغرب"، بينما يتابع اليونانيون باهتمام الانتخابات في الدولة المجاورة.

وأضاف ميتسوتاكيس، الذي يسعى للبقاء في المنصب، إثر الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل في اليونان، "نحن منفتحون على الحوار لبلورة أجندة إيجابية تخدم مصلحة الطرفين في مجال التجارة والثقافة والبيئة".

وتابع أنه "لكننا لسنا ساذجين (...) من أجل تحسّن حقيقي في علاقتنا، يجب أن توافق تركيا على حلّ خلافاتنا على أساس القانون الدولي وقانون البحار".

وخلال مناظرة متلفزة يوم الأربعاء الماضي، انتقد ميتسوتاكيس إستراتيجية "الوطن الأزرق" التركية التي تنص على المطالبة بموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

في صيف عام 2020، أدى إرسال سفينة استكشاف تركية قرب جزر يونانية إلى توترات خطيرة بين الجارتين.

والعام الماضي، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليونان، بـ"احتلال" جزر في بحر إيجه تم تحديد وضعها في معاهدات بعد الحرب العالمية الثانية، محذرًا من أن الجيش التركي قد "يأتي ليلاً" و"يفعل ما هو ضروري".

وبعد أشهر من التوترات المتصاعدة، أدى الزلزال العنيف الذي دمر جنوب شرق تركيا وشمال سورية في 6 شباط /فبراير الماضي، إلى تقارب بين أثينا وأنقرة.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، إنه "منفتح على الحوار مع الزعيم المنتخب من المواطنين الأتراك أيا كان".

من جهته، أكد الخصم الرئيسي لإردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، لصحيفة "كاثيميريني" أنه يريد أن يصبح "بحر إيجه منطقة سلام".

وأضاف "نريد أن تتطور علاقاتنا مع اليونان بطريقة ودية".

وتتابع وسائل الإعلام اليونانية باهتمام الانتخابات في تركيا. واعتبر مراقبون أن "هذه الانتخابات في تركيا هي الأكثر أهمية" منذ عقود.

وبحسب صحيفة "تا نيا" (يمين الوسط) فإن "التغيير على رأس الدولة لا يعني بالضرورة تغييرات إستراتيجية، لكن هناك فرصة لإحياء الحوار".