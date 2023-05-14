انتخابات تركيا: ساعتان على إغلاق الصناديق

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة في إسطنبول وأنقرة، وستغلق عند الساعة 17,00.

يدلي الناخبون في تركيا، بأصواتهم، اليوم الأحد، لاختيار رئيس لبلادهم إما بانتخاب كمال كيليتشدار أوغلو رئيسا جديدا وإما تجديد الثقة بالرئيس التركي الحالي، رجب طيب إردوغان، الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاما.

وبعد قرن على تأسيس الجمهورية، تجري الانتخابات في أجواء من الاستقطاب الشديد بين المرشحين الرئيسيين رجب طيب إردوغان (69 عامًا) وخصمه كمال كيليتشدار أوغلو (74 عامًا) الذي يقود حزبا ديمقراطيا اجتماعيا وعلمانيا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة في إسطنبول وأنقرة، وستغلق عند الساعة 17,00.

النتائج تعرض تباعا فور إغلاق صناديق الاقتراع