صادرات النفط الروسي تسجل أعلى مستوى منذ غزو أوكرانيا

وفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن الصادرات الروسية ازدادت بخمسين ألف برميل يوميا، لتصل إلى 8.3 ملايين برميل يوميا، الشهر الماضي، لكن عائدات النفط أقل بنسبة 27% من ذاك المسجّل في الشهر ذاته من العام الماضي

سجلت صادرات النفط الروسي، في نيسان/أبريل الماضي، أعلى مستوى منذ غزو أوكرانيا، لتتعزز العائدات بمبلغ 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 15 مليار دولار الشهر الماضي رغم العقوبات الغربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة اليوم، الثلاثاء.

ووفقا للمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، فإن الصادرات الروسية ازدادت بخمسين ألف برميل يوميا، لتصل إلى 8.3 ملايين برميل يوميا، الشهر الماضي، مقدّرة بأن البلاد لم تنفّذ بالكامل تهديدها خفض الإنتاج بشكل كبير.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط إنه "قد تكون روسيا بالتأكيد تزيد الكميّات للتعويض عن العائدات التي تمّت خسارتها".

وعائدات النفط أقل بنسبة 27% من ذاك المسجّل في الشهر ذاته عام 2022. وتراجعت الإيرادات الضريبية الروسية من قطاع النفط والغاز التابع لها بنسبة 64% من عام لعام، بحسب ما أضافت الوكالة.

وحددت بلدان مجموعة السبع الغنية وأستراليا سقفا على أسعار مشتقات البترول الروسية والخام بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، في مسعى لحرمان موسكو من مصدر تمويل رئيسي لحربها على أوكرانيا. كما فرض الاتحاد الأوروبي تدابير حظر على الصادرات النفطية الرئيسية للبلاد.

وردا على ذلك، هددت روسيا بقطع الإمداد عن الدول والشركات التي تلتزم بفرض سقف على الأسعار. كما أعلنت خفضا للإنتاج قدره 500 ألف برميل يوميا، بينما وافق حلفاؤها في مجموعة "أوبك بلاس" للبلدان المنتجة للنفط، بما فيها السعودية، على خفض الإنتاج أيضا.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج الخام الروسي بقي "ثابتا إلى حد كبير"، في نيسان/أبريل الفائت، عند 9.6 مليون برميل يوميا، وأن على البلاد خفض 300 ألف برميل إضافي يوميا في أيار/مايو الجاري.

وأوضحت "يبدو أن لدى روسيا مشاكل قليلة في العثور على جهات ترغب بشراء منتجاتها من النفط والخام في كثير من الأحيان، على حساب أعضاء آخرين في أوبك بلاس في سوق ذي مستويين ظهر منذ دخلت إجراءات الحظر حيّز التطبيق".

وقالت الوكالة إن الصين والهند تساهمان في حوالى 80% من وجهات تصدير الخام الروسي.

ويتوقع أن يزيد تخلي الصين عن قيود جائحة كورونا، التي فرضت على مدى ثلاث سنوات تقريبا، الطلب على النفط هذا العام مع رفع الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها بـ2.2 مليون برميل يوميا إلى معدل 102 مليون برميل يوميا. ويعد ذلك أعلى من التوقعات السابقة بمئتي ألف برميل يوميا.

وأكدت الوكالة أن "تعافي الطلب الصيني يواصل تجاوز التوقعات مع تسجيل البلاد رقما قياسيا في آذار/مارس" بلغ 16 مليون برميل يوميا.