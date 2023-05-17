بايدن يلغي جولة آسيوية كان مقررا أن يجريها وسط أزمة سقف الدين العام

ألغى بايدن محطتين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، وفق المصدرين غير المخولين التحدث علنا، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

سيختصر الرئيس الأميركي، جو بايدن، جولة في آسيا هذا الأسبوع، ويعود إلى واشنطن، لإجراء مفاوضات بالغة الأهمية مع الجمهوريين، لتفادي تخلف كارثي محتمل عن سداد الدين، حسبما قال مصدران مطلعان على برنامجه، الثلاثاء.

وألغى بايدن محطتين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، وفق المصدرين غير المخولين التحدث علنا، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ومساء الثلاثاء، أشار البيت الأبيض، إلى أن بايدن، قد يختصر جولته الآسيوية المقررة بعد قمة مجموعة السبع في اليابان هذا الأسبوع، في خضم مفاوضات مع قادة جمهوريين، لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

ويتوجّه بايدن الأربعاء إلى اليابان للمشاركة في قمة تستضيفها هيروشيما، لكن البيت الأبيض أعلن أنه بصدد إجراء إعادة تقييم" لبرنامج جولته في آسيا بعد قمة مجموعة السبع، علما بأنه كان يفترض أن يتوجّه بعد اليابان إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.

وتحذّر وزارة الخزانة الأميركية من عواقب "كارثية" إذا ما بات متعذّرا على الإدارة الأميركية أن تسدّد فواتيرها، مما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظّفين الفدراليين، وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى رفع معدّلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يترافق من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن بايدن سيحضر بالتأكيد قمة مجموعة السبع في هيروشيما، لكن بقية محطّات الجولة غير مؤكدة.

وشدّد كيربي على أن بايدن قادر على الاضطلاع بمهام عدة في آن واحد.

وتابع كيربي: "يمكنه أن يسافر إلى الخارج"، وأن "يعمل مع قادة الكونغرس للقيام بما هو صائب، رفع سقف الدين العام وتجنّب التخلّف عن السداد حفاظا على مصداقية الولايات المتحدة هنا، وفي الخارج".

بايدن يبدي "تفاؤله" بعد محادثات مع قادة الجمهوريين

وأعرب بايدن عن "تفاؤله" بعد اجتماع "صريح ومثمر" عقده الثلاثاء، مع قادة المعارضة في الكونغرس، بشأن سقف الدين العام للبلاد، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية، أن "هناك عملا لا يزال يتعين القيام به في مجموعة من القضايا الصعبة"، مشيرا إلى أنّ بايدن "متفائل بوجود مجال لاتفاق على ميزانية" يحظى بتأييد الحزبين إذا "تفاوض الجانبان بحسن نية".

ماكارثي: حلّ أزمة الدين العامّ لا زال يتطلّب "الكثير من العمل"

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي، الثلاثاء، إن المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتجنّب تخلف كارثي عن السداد، لا تزال تتطلب كثيرا من العمل، خصوصا وأن هامش التوصل لاتفاق بات ضيقا.

وقال رئيس مجلس النواب في تصريح للصحافيين إثر محادثات أجراها في البيت الأبيض مع بايدن وقادة الكونغرس: "لدينا الكثير من العمل للقيام به في فترة زمنية قصيرة".