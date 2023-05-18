انفجارات في كييف ومدن أوكرانية ومعارك محتدمة في باخموت

قال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، عبر تطبيق تلغرام إنه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقق من البيانات المتعلّقة بالضحايا والأضرار".

هزت انفجارات عدة فجر اليوم الخميس، العاصمة كييف ومناطق أوكرانية أخرى، كما دوت صفارات الإنذار في معظم أنحاء أوكرانيا، في حين يستمر القتال في مدينة باخموت الأوكرانية، حيث ناشدت السلطات السكان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني.

وقال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، عبر تطبيق تلغرام إنّه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقق من البيانات المتعلّقة بالضحايا والأضرار".

وأضاف أن الدفاعات المضادة للطائرات تتصدى لهذا الهجوم الجوي.

بدوره، أعلن الجيش الأوكراني أن منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيرا إلى أنه أطلق تحذيرات للسكان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرضهم لضربات جوية.

من ناحيته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن حريقا اندلع في محل تجاري بمنطقة دارنيتسكي في العاصمة نتيجة سقوط الحطام، مشيرا أيضا إلى أّنه تم تسجيل انفجار في منطقة ديسنيانسكي ،

من جهتها، أكدت وسائل إعلام محلية وقوع انفجارات في خميلنيتسكي، على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب.

وقال الجيش الأوكرانيى إنه تم تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

وبدورها، أعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف صاروخي، وأشارت إلى أن الروس استهدفوا منشأة صناعية وأنه تم إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقوها في البحر الأسود.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن الروس شنوا 15 هجوما صاروخيا على أوديسا وخيرسون وباخموت.

ومع ارتفاع حدة القتال في مدينة باخموت الأوكرانية، تتضارب الأنباء بين كييف وموسكو بشأن اليد العليا فيها، في حين اعترفت واشنطن بتعرض منظومة "باتريوت" في أوكرانيا للضرر نتيجة القصف الروسي.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه أوكرانيا عن أول اختراق كبير لها في جبهة باخموت المحتدمة منذ شهور، يقول الجانب الروسي إن هناك مربعا سكنيا واحدا يفصله عن السيطرة الكاملة على المدينة.