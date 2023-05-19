إيران: إعدام ثلاثة أشخاص اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الجمعة، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلالة أشخاص اعتقلوا على خلفية التظاهرات التي اندلعت العام الماضي، وأدينوا بقتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية ورجل أمن.

مظاهرة في إسطنبول مناهضة لأحكام الإعدام وقمع الاحتجاجات في إيران (Getty Images)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ أحكام بالإعدام، اليوم الجمعة، بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بالتورط في مقتل أفراد من قوات الأمن خلال التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني.

وكانت الأحكام قد صدرت على مجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي بعد إدانتهم بـ"الحرابة"، خلال تظاهرة في مدينة أصفهان، كما ذكر موقع وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية "ميزان أون لاين".

وصدر حكم بالإعدام في كانون الثاني/ يناير الماضي، على الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة أنهم أدينوا بالانتماء إلى "جماعات غير شرعية تهدف إلى تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي".

وأضافت أنه "بحسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من قبل هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية".

وشهدت إيران حركة احتجاجية واسعة، في أعقاب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عامًا) في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الآداب التي اتهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، إيران، إلى العدول عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الثلاثة، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة أميني في حجز للشرطة.

وكان الرجال الثلاثة قد كتبوا، يوم الأربعاء الماضي، رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني من داخل السجن، خاطبوا خلالها المواطنين بالقول: "لا تسمحوا لهم بقتلنا".