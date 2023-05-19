تقرير: زيلينسكي سيحضر القمة العربية في السعودية

الرئيس الأوكراني يقرر المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها السعودية اليوم، حضوريا، بحسب ما كشفت "روتيرز"، نقلا عن مصدر مطلع.

زيلينسكي في فرنسا، توضيحية (Getty Images)

نقلت وكالة "رويترز" عم مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية.

وقال المصدر إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.

وكان من المتوقع بالأساس أن يتوجه زيلينسكي بكلمة إلى القمة العربية وإلى قمة مجموعة السبع عبر الفيديو، إلا أن التقارير تشير إلى أنه قرر المشاركة في المناسبتين حضوريا.

وليس من المستبعد أن يحصل تغيير في اللحظة الأخيرة في جدول الرئيس الأوكراني.

وقال رئيس مجلس الأمن الأوكراني، أولكسي دانيلوف، إن "مسائل مهمة ستتقرر (في هيروشيما)، وبالتالي فإن وجود رئيسنا حضوريا أمر أساسي بشكل مطلق للدفاع عن مصالحنا".

وأنهى زيلينسكي للتو جولة على عدد من الدول الأوروبية.