ردا على مذكرة اعتقال بوتين: موسكو تضع كريم خان على قائمة المطلوبين

بحسب التحقيق الروسي فإن خان متهم "بإطلاق ملاحقات جنائية في حق شخص معروف أنه بريء" و"التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية".

وضعت السلطات الروسية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على قائمة "المطلوبين" بعدما أصدرت هذه المحكمة ومقرها في لاهاي مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس.

وجاء في هذه المذكرة "تاريخ الولادة: 30 آذار/مارس 1970. مكان الولادة ادنبره اسكتلندا (...) ملاحق بموجب مادة في القانون الجنائي".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جريمة حرب بسبب "الترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين في إطار النزاع بين موسكو وكييف. وهي اتهامات نفتها موسكو.

وإذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "تاريخي" والرئيس الأميركي جو بايدن "برره" فإن موسكو تعتبره "باطلا ولاغيا" لأن روسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بالتالي باختصاص المحكمة بحسب الكرملين.

بعد أيام على إعلان إصدار مذكرة التوقيف في حق بوتين، فتحت موسكو بدورها تحقيقا جنائيا في حق كريم خان وثلاثة قضاة في المحكمة.

بحسب هذا التحقيق الروسي فإن خان متهم "بإطلاق ملاحقات جنائية في حق شخص معروف أنه بريء" و"التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية".

وترد صورة خان في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية الجمعة.