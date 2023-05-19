مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا بإيعاز من واشنطن.. لقاء مرتقب بين بايدن وزيلينسكي

قال المسؤول "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها".

في تحول كبير في الدعم الغربي لكييف، أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعدادا للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا مقاتلات تطالب بها بشدة، من نوع "إف-16" أميركية، في قرار وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "تاريخي".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي الذي يشارك في قمة مجموعة السبع في اليابان، أكد لمحاوريه "دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات إف-16".

يواجه بايدن الذي يدير الرد الغربي في مواجهة روسيا، ضغطا متزايدا للسماح بإرسال مقاتلات أميركية "لوكهيد مارتن" إلى أوكرانيا ليس من قبل الولايات المتحدة وإنما من جانب دول أخرى تملكها.

تسليم هذه الطائرات عبر دولة أخرى يخضع لموافقة مسبقة من جانب واشنطن وتحديدا لإذن من وزارة الخارجية، حرصا على حماية التكنولوجيا العسكرية الأميركية.

مقاتلتان "إف-16"

وقال المسؤول "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها".

تشكل هذه الصيغة التي تتضمن كلمة "موعد" وليس "إذا" كانت ستسلم، الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

لقاء بين زيلينسكي وبايدن "في الأيام المقبلة"

يلتقي الرئيس الأوكراني نظيره الأميركي "في الأيام المقبلة" خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، كما أعلن مدير مكتبه في تصريحات متلفزة الجمعة.

وقال أندريه يرماك إن الرئيسين سيبحثان في سلسلة مواضيع بينها التحالف الدولي لتسليم مقاتلات والذي بفضله ستتمكن أوكرانيا "في وقت قريب جدا من الحصول على كل ما تحتاجه لحماية أجوائنا ومدننا ومواطنينا".

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن هذا الأمر "سيساعد بشكل كبير سلاح الجو" لدينا واصفا الإعلان الأميركي بأنه "تاريخي".

ويطالب زيلينسكي منذ أشهر حلفاءه الغربيين بتزويده طائرات تتيح للجيش الأوكراني أن يضرب بالعمق القوات الروسية، لكن بدون أن يشكل ذلك حلا سحريا للنزاع.

"تحالف دولي" واستعدادات لتدريب طيارين أوكرانيين

ولاقى الإعلان الأميركي سريعا ترحيبا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره البلجيكي ألكسندر دو كرو ووزيرة الدفاع الهولندية كايسا اولونغرين.

سوناك وبايدن (Gettyimages)

كذلك، أعلنت الدانمارك أنها ستدرب طيارين أوكرانيين على طائرات "إف-16".

وأوضح المسؤول الكبير أن "التدريب سيحصل خارج أوكرانيا في مواقع بأوروبا وسيستمر لأشهر" معربا عن أمله "في أن يبدأ هذا التدريب في الأسابيع المقبلة".

ورحب سوناك الجمعة بالإعلان الأميركي قائلا إن "بريطانيا ستعمل مع الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا والدانمارك لتقديم الدعم الجوي للقتال الذي تحتاجه أوكرانيا" واصفا الدعم الأميركي لهذه المبادرة المتعددة بأنه "موضع ترحيب".

ودعت بريطانيا الثلاثاء إلى "تحالف دولي" يهدف إلى تزويد الجيش الأوكراني طائرات قتالية ثم عاد واعتبر بالاتفاق مع ألمانيا، أن الأمر يعود إلى "البيت الأبيض" بدون أن يعطي موافقة نهائية.

أما بولندا التي تملك طائرات "إف-16" فقد سبق أن أعلنت أنها ستكون مستعدة لتزويد أوكرانيا بها وكذلك فعلت هولندا التي على غرار عدد من دول حلف شمال الأطلسي، قامت باستبدال أسطولها من طائرات "إف-16" بالنسخة الأحدث وهي "إف-35".

في الوقت الراهن، من غير الوارد أن تتخذ الولايات المتحدة بنفسها هذا القرار لكن مجرد السماح لدول أخرى بالقيام بذلك يشكل منعطفا كبيرا في الرد الغربي على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.

واصل البيت الأبيض تكييف موقفه منذ بدء الحرب. وهكذا سمح في الآونة الأخيرة بإرسال دبابات أميركية إلى أوكرانيا وهو ما كان لفترة طويلة من المحرمات في واشنطن.