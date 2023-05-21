7 أيام على الدورة الثانية: إردوغان وأوغلو يتنافسان على أصوات 2,79 مليون ناخب

سيتنافس المرشحان بشدة على أصوات 2,79 مليون ناخب صبت لصالح المرشح الثالث سنان أوغان وهو من اليمين القومي المتشدد ويريد قبل كل شيء ترحيل حوالي خمسة ملايين لاجئ ومهاجر يقيمون في البلاد.

بات أمام المتنافسين على الرئاسة التركية سبعة أيام لإقناع الناخبين الذين لم يمنحوا أي منهما أصواتا كافية لحسم الدورة الأولى في 14 أيار/مايو، مع تقدم للرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية.

بحصوله على 49,52% من الأصوات، يدخل إردوغان (69 عاما) الذي قيل إنه تعب من عشرين عاما في السلطة، بتقدم يبلغ 2,5 مليون صوت على مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو (اجتماعي - ديمقراطي) البالغ من العمر 74 عاما وهو موظف رسمي سابق مخضرم في السياسة.

وقد وعد بـ"العودة إلى الربيع" و"ديمقراطية هادئة" والعودة إلى دولة القانون، لكن ذلك لم يقنع أكثر من 44,9% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بهذا التحالف الواسع للمعارضة، من اليمين القومي إلى اليسار.

بعد التعبئة القوية في 14 أيار/مايو ونسبة مشاركة بلغت 89%، قدرت مجموعة الاستشارات أوراسيا، إحدى الشركات القليلة جدا التي توقعت تقدم إردوغان في الدورة الأولى، أن الرئيس المنتهية ولايته سيفوز في الدورة الثانية.

وقال الخبير السياسي، بيرك إلسن، من جامعة سابانجي في إسطنبول إن "العديد من الناخبين القوميين غير موافقين على اختيار كيليتشدار أوغلو لتمثيل المعارضة ولم يدعموه".

سيتنافس المرشحان بشدة على أصوات 2,79 مليون ناخب صبت لصالح المرشح الثالث سنان أوغان وهو من اليمين القومي المتشدد ويريد قبل كل شيء ترحيل حوالي خمسة ملايين لاجئ ومهاجر يقيمون في البلاد.

وأوغان (54 عاما) يتريث وسيعلن لمن سيجير أصواته "الأسبوع المقبل". وقد استقبله إردوغان الجمعة لمدة ساعة لكن باستثناء التقاط صورة ومصافحة بينهما، لم يتسرب شيء من الاجتماع.

لكن بيرك إيسن يرى أن إردوغان لن يكون بالضرورة بحاجة إلى اصواته مؤكدا "أنه واثق".

في المقابل، لم يجتمع كيليتشدار أوغلو مع سنان أوغان، لكنه يجري في موازاة ذلك محادثات مع زعيم حزب "النصر" القومي أوميت أوزداغ.

تحتاج المعارضة إلى هذه الأصوات مع تفوق المحافظين في البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات الأحد الماضي. إذ أن 322 نائبا من أصل 600 ينتمون إلى معسكر ارودغان (مقابل 213 للمعارضة).

ونواب معسكر إردوغان هم 268 لحزبه "العدالة والتنمية" وحده الذي يبقى أكبر تنظيم مدعوم من حزب الحركة القومية (50) وعدة تنظيمات إسلامية صغيرة مثل "هدى بار" (حزب الله الكردي، أربعة نواب) و "الرفاه من جديد" (خمسة نواب).

فيما تبدو المعركة قاسية، ترك كيليتشدار أوغلو المنصات ولم يعقد أي تجمع انتخابي منذ الدورة الأولى، باستثناء لقاء مع حشد من مناصريه الجمعة أمام ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية وحزب الشعب الجمهوري الذي يترأسه منذ عشر سنوات.

لكن خطابه سبق أفعاله مع تصريح أحدث مفاجأة الخميس بحدته، وقد وعد فيه "بإعادة كل اللاجئين إلى ديارهم فور وصوله إلى السلطة".

وسبق أن أعلن كيليتشدار أوغلو أنه يريد إعادة اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3,7 مليون شخص إلى بلادهم "في غضون سنتين" في حال فوزه.

وفيما نال دعما واضحا من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد فيما أحد قادته صلاح الدين دميرتاش يقبع في السجن منذ 2016، رد المرشح أيضا على اتهامات بـ"الإرهاب" وجهها معسكر إردوغان ضد هذا الحزب.

وقال المرشح "لم أجلس أبدا إلى طاولة مع منظمات إرهابية ولن أقوم بذلك أبدا".

وقد اعتبر الباحث يوهانان بنجاييم من المعهد الفرنسي لدراسات الأناضول في إسطنبول هذا الأسبوع "كنا نعتقد أن الأكراد هم صانعو الملوك لكن تبين أن اليمين القومي المتشدد هو من يلعب هذا الدور".

في فترة ما بين الدورتين، أعلنت زعيمة حزب الخير ميرال أكسينير، المرأة الحديدية لتحالف المعارضة، السبت عزمها لقاء "أولئك الذين صوتوا لإردوغان وأولئك الذين ما زالوا مترددين".

في غضون ذلك، يواصل إردوغان تنقله بين المناطق التي ضربها زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل وتسبب بنزوح ثلاثة ملايين شخص، والتي صوتت بأعداد كبيرة له.

استقبل وسط حشود رفعت الأعلام الحمراء، ووعد بإعادة الإعمار خلال "الأشهر الستة المقبلة" وردد نفس التهم التي يوجهها إلى المعسكر المنافس وهي ارتباطه بـ"الإرهابيين" وبـ"مثليي الجنس والمتحولين جنسيا".