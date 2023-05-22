شمخاني يتنحى من منصب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني.. تعيين أحمديان خلفا له

استقال علي شمخاني، من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، بحسب ما أكدت وسائل إعلان رسمية. الرئيس إبراهيم رئيسي يقرر تعيين علي أكبر أحمديان، رئيسا للمجلس.

عيّن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، القيادي في "الحرس الثوري" العميد علي أكبر أحمديان، أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلفًا لعلي شمخاني.

وذكر التلفزيون الإيراني أن رئيسي أعرب عن شكره لشمخاني على جهوده، خلال السنوات العشر لتوليه منصب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن شمخاني، الحليف القديم للزعيم الأعلى الإيراني، استقال من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، بعد شهرين من توقيع اتفاق مع السعودية، بوساطة صينية.

واستبعد مصدر إيراني مطلع، تحدث لوكالة "رويترز" أن يكون للتغيير في قيادة مجلس الأمن القومي تأثير على سياسات المجلس، وقال إنه ربما تجري دراسة تعيين شمخاني "في منصب أكثر أهمية".

علي أكبر أحمديان

ولم يخض المصدر في التفاصيل، لكن التغييرات في المناصب العليا تحظى بمتابعة وثيقة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي تحل في شباط/ فبراير المقبل، في ظل التوقعات بأن يكون الإقبال على المشاركة فيها ضعيفا مع تصاعد المعارضة السياسية وتزايد المصاعب الاقتصادية.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم تعيين القائد بالحرس الثوري، علي أكبر أحمديان، خلفا لشمخاني. وشغل أحمديان منصب رئيس الأركان المشتركة للحرس الثوري في العقد الأول من الألفية، ثم ترأس المركز الإستراتيجي التابع للحرس.

وأحمديان عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، وهو مؤسسة سيادية يختار المرشد الإيراني أعضاءها.

والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بحسب الدستور، مسؤول عن تحديد سياسات الدفاع والأمن القومي للبلاد، في إطار السياسات العامة التي يحدّدها المرشد الأعلى الإيراني، فضلًا عن تنسيق الأنشطة السياسية، والمخابراتية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية المتعلقة بالسياسات العامة للدفاع والأمن القومي، وكذلك استغلال الموارد المادية والفكرية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

شمخاني (Getty Images)

وكان لشمخاني حضور نشط على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود ووقع اتفاقا بوساطة الصين مع السعودية في نيسان/ أبريل لإنهاء قطيعة دبلوماسية استمرت لسنوات بين البلدين.

وتولى شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في عام 2013، وشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005.

وولد شمخاني في إقليم خوزستان (مركزه مدينة الأحواز) الغني بالنفط عام 1955 لعائلة تنتمي للأقلية العربية في إيران، وانضم للحرس الثوري الإيراني بعد فترة وجيزة من تشكيله عام 1979. وشغل منصب نائب قائد الحرس من 1981 إلى 1988.