روسيا تواصل عملياتها في بيلغورود وتجدد المعارك في باخموت

قال حاكم بيلغورود إن "مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للجيش الأوكراني دخلت منطقة غريغورون. وتتخذ القوات المسلحة الروسية إلى جانب حرس الحدود، في روسغفارديا وجهاز الأمن الفدرالي الروسي جميع الإجراءات اللازمة لتصفية العدو".

تجدد المعارك في باخموت (أ.ب)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن استمرار المعارك في مدينة باخموت التي أعلنت موسكو سيطرتها الكاملة عليها بعد 224 يوما من القتال، يأتي ذلك فيما وسعت القوات الروسية عملياتها العسكرية في بيلغورود.

وصرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، بأن 8 أشخاص أصيبوا جراء هجوم نفذته مجموعة "تخريبية" أوكرانية على المقاطعة الحدودية، كما أعلن تفعيل ما سماه النظام القانوني لعملية مكافحة الإرهاب في بيلغورود.

وقال حاكم بيلغورود إن "مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للجيش الأوكراني دخلت منطقة غريغورون. وتتخذ القوات المسلحة الروسية إلى جانب حرس الحدود، في روسغفارديا وجهاز الأمن الفدرالي الروسي جميع الإجراءات اللازمة لتصفية العدو".

وأشار غلادكوف عبر تليغرام "ننجز عملية إجلاء (…) غادر قسم كبير من السكان المنطقة المعنية. ونساعد بوسائل النقل لدينا مَن ليس لديهم (وسيلة نقل)". وأمل أن "ينجز جنودنا مهمتهم قريبا ويقضوا على العدو".

وتبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "فيلق حرية روسيا" مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم المخابرات الأوكرانية أندريه يوسوف إن فيلقين روسيين معارضين للكرملين يعرفان باسمي "فيلق حرية روسيا" و"فيلق المتطوعين الروس" ينفذان عملية داخل بيلغورود لإنشاء ما سماه منطقة أمنية لحماية المدنيين الأوكرانيين.

وأضاف المتحدث أن ما وصفها بالاضطرابات ستزيد، ليس فقط في منطقة بيلغورود، بل في الأراضي الروسية كافة، على حد تعبيره.

والإثنين، عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أوكرانيا بعد انضمامه إلى قمة مجموعة السبع في اليابان وسفره إلى السعودية لحضور قمة جامعة الدول العربية.

وفيما لم يذكر الرئيس مزيدا من التفاصيل، قال زيلينسكي إن القتال في مدينة باخموت شرقي البلاد، المتنازع عليها بشدة، لا يزال مستمرا، بعد إعلان روسيا بأن قواتها سيطرت على المدينة بأكملها بعد أشهر من القتال.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، على تليغرام: "تسيطر قواتنا على بعض الأمور في باخموت"، وأضافت أن القوات الروسية تفتش المناطق التي استولت عليها بحثا عن جنود أوكرانيين. ولا يزال القتال مستمرا حول التلال إلى الشمال والجنوب من المدينة.