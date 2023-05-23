روسيا ستزيد صادرات الطاقة إلى الصين بنسبة 40%

فيما اتجهت أوروبا للبحث عن موردين آخرين، لجأت موسكو إلى مشترين آخرين بما في ذلك الصين التي ترتبط بها بخط أنابيب "قوة سيبيريا".

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن شحنات الطاقة الروسية إلى الصين، ستنمو بنسبة 40 في المئة هذا العام، في الوقت الذي تسعى موسكو إلى تعميق العلاقات مع بكين في مواجهة العقوبات الغربية.

وذكر نوفاك الذي سافر إلى شنغهاي ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في حديثه خلال منتدى الأعمال الروسي الصيني، إن الطاقة ركيزة أساسية للتعاون مع الصين، مضيفًا أنه يتوقع أن تنمو الإمدادات بنحو 40 في المئة هذا العام.

وقال أيضا إن روسيا والصين تناقشان خططا للتعاون، بشأن "توريد المعدات التكنولوجية الناقصة"، في إشارة إلى النقص الذي تعاني منه روسيا بسبب العقوبات.

وتراجعت صادرات روسيا من الغاز في عام 2022، جراء سلسلة من العقوبات الغربية بعد غزوها أوكرانيا.

وفيما اتجهت أوروبا للبحث عن موردين آخرين، لجأت موسكو إلى مشترين آخرين بما في ذلك الصين التي ترتبط بها بخط أنابيب "قوة سيبيريا".

وازداد التقارب بين بكين وموسكو في السنوات الأخيرة في إطار شراكة كانت بمثابة حصن دبلوماسي ضد الغرب.

وتقدم الصين نفسها كطرف محايد في الحرب في أوكرانيا، لكنها رفضت إدانة روسيا.

وفي آذار/ مارس، زار الرئيس الصيني، شي جينبينغ موسكو، في خطوة اعتبرت تعبيرا عن دعم بكين للرئيس الروسي المعزول دوليًا، فلاديمير بوتين.