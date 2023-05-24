رئيس الوزراء الصيني لنظيره الروسي: مستعدون لتعزيز التعاون الشامل مع موسكو

تأتي الزيارة بعد ردود فعل غاضبة صدرت من البلدين حيال المواقف المتخذة ضدهما في قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع، خصوصا حول أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، الذي يزور الصين، استعداد بكين لتعزيز التعاون الشامل مع موسكو.

وتأتي الزيارة بعد ردود فعل غاضبة صدرت من البلدين حيال المواقف المتخذة ضدهما في قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع، خصوصا حول أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.

وتوقع روسيا والصين على حزمة من الاتفاقيات المشتركة في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، لتواصل الجارتان العملاقتان بذلك تعزيز تعاونهما الثنائي رغم الانتقادات الغربية التي تجسدت خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة.

ووفقا للحكومة الروسية فقد أجرى رئيس الوزراء ميشوستين، وهو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ أرسلت موسكو الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيس وزرائه لي كه تشيانغ.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أنه "نتيجة للمحادثات، من المقرر توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتأتي الزيارة بعد ردود فعل غاضبة صدرت من روسيا والصين، إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع في هيروشيما اليابانية، والمواقف المتخذة ضدهما بخصوص عدد من القضايا الدولية وأبرزها الحرب في أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، فقد واصلت الصادرات الصينية إلى روسيا الارتفاع في نيسان/أبريل الماضي، وقفزت 153.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد تضاعفها في آذار/مارس.

وذكرت إنترفاكس أنه من المتوقع أن ترتفع إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين 40 بالمئة هذا العام، كما يناقش البلدان إمدادات المعدات التكنولوجية إلى روسيا.