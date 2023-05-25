إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد باسم "خيبر"

يبلغ مدى الصاروخ الجديد ألفي كيلومتر، ويحمل رأسا حربيا يبلغ وزنه 1500 كيلوغرام، ما يجعله أثقل رأس حربي بين الصواريخ الايرانية.

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن صاروخ باليستي جديد يحمل اسم "خيبر"، وهو نسخة معدلة من الصاروخ "خرمشهر" وصنفته بالجيل الرابع من هذا الطراز.

ويبلغ مدى الصاروخ الجديد ألفي كيلومتر، ويحمل رأسا حربيا يبلغ وزنه 1500 كيلوغرام، ما يجعله أثقل رأس حربي بين الصواريخ الايرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الصاروخ يصعب على أنظمة الدفاعات الجوية استهدافه بسبب سرعته الفائقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أنه تم الكشف عن أجدد صاروخ باليستي إيراني وأحدث منتجات منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، في احتفال حضره وزير الدفاع.

ووسعت إيران برنامجها الصاروخي، لا سيما صواريخها الباليستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وتعبير الدول الأوروبية عن قلقها، بينما تقول طهران إن البرنامج دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا قادرا على استهداف قطع بحرية متحركة.

وأوضح أن طهران تعمل حاليا على إنتاج هذا الصاروخ الذي يبلغ مداه 1500 كيلومتر ويحلق بسرعة عالية، مشيرا إلى أن امتلاك هذا النوع من السلاح يوفر الأمن في البحار المحيطة بإيران لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر.

ومطلع شباط/فبراير الماضي، أزاحت القوات الجوية في الجيش الإيراني، الستار عن قاعدة جوية تحت الأرض باسم "عقاب 44"، تضم مقاتلات حربية مجهزة بصواريخ "كروز" بعيدة المدى.

كما كشف قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة في إيران، العميد أمير علي حاجي زاده، أن إيران صنعت أول صاروخ فرط صوتي في البلاد، تفوق سرعته سرعة الصوت بأكثر من 12 مرة، ما يعد إنجازا تقنيا مهما وإضافة كبيرة إلى القدرات الصاروخية الإيرانية.