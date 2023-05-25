هجوم روسي بالمسيرات المتفجرة يستهدف كييف

قال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، في منشور على تطبيق تلغرام، إن روسيا "هاجمت مجددا كييف من الجو". مضيفا: أن الإنذار الجوي في المدينة استمر لأكثر من ثلاث ساعات.

الهجوم هو الثاني عشر من نوعه الذي يستهدف كييف (Getty Images)

تصدت الدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل لهجوم جديد "ضخم" هو الثاني عشر الذي شنته روسيا خلال شهر مايو/أيار على كييف، حسبما أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الهجوم الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات نفّذته طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وقال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، في منشور على تطبيق تلغرام، إن روسيا "هاجمت مجددا كييف من الجو". مضيفا: أن الإنذار الجوي في المدينة استمر لأكثر من ثلاث ساعات.

وأوضح المسؤول الأوكراني: "وفقا لمعلومات أولية"، فإن هذا الهجوم "الضخم" نفذته طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وشدد على أن "الملائكة الحارسين لأوكرانيا لم يمنحوا المعتدي أي فرصة. كل الأهداف الجوية التي كانت متجهة نحو كييف دُمّرت بواسطة دفاعاتنا الجوية".

بدوره، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بمواصلة محاولة "ترهيب" بلاده من خلال الهجمات التي تشنها خلال الليل، معلنا إسقاط 36 طائرة مسيّرة ليل الأربعاء الخميس.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام إن موسكو "تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا" وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل، "إلا أن أيا منها لم تصل إلى هدفها"، موجها الشكر إلى الدفاعات الجوية لبلاده.

ووفق بوبكو، فإن هذا الهجوم هو الثاني عشر من نوعه الذي يستهدف العاصمة خلال شهر مايو/أيار الجاري.

كذلك، لفت رئيس الإدارة المدنية والعسكرية إلى أن الهجوم الجوي السابق على كييف حصل قبل أربعة أيام.

كما تعرضت مدن أوكرانية أخرى ليل الأربعاء لغارات جوية روسية من بينها خصوصا خاركيف وتشرنيفتسي ، وفق ما أعلنت كييف.

من جهة أخرى، أعلنت سلطات القرم المعيّنة من موسكو، اليوم الخميس، عن إسقاط الدفاعات الجوية ستّ طائرات مسيرة ليل الأربعاء فوق شبه جزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014.

وكتب الحاكم سيرغي أكسيونوف على تلغرام: "خلال الليلة المنصرمة، تم إسقاط أو شلّ حركة ست طائرات مسيّرة.. في مقاطعات مختلفة من القرم"، مشيرا إلى أن الهجوم "لم يؤدِ إلى سقوط ضحايا أو جرحى".