الرئيس المكسيكيّ يناشد الأميركيّين: فليمتنعوا عن التصويت لمن يطاردون المهاجرين

غداة إعلان ديسانتيس ترشّحه رسميًّا، قال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافيّ اليوميّ "آمل أن يستيقظ ناخبو فلوريدا المتحدّرون من أصول إسبانيّة ولا يعطونه أيّ صوت"

ناشد الرئيس المكسيكيّ أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الخميس الأميركيّين المتحدّرين من أصول إسبانيّة عدم التصويت لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس الّذي يتنافس مع الرئيس السابق دونالد ترامب على نيل بطاقة الترشيخ الجمهوريّة لانتخابات البيت الأبيض.

وغداة إعلان ديسانتيس ترشّحه رسميًّا، قال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافيّ اليوميّ "آمل أن يستيقظ ناخبو فلوريدا المتحدّرون من أصول إسبانيّة ولا يعطونه أيّ صوت".

وأضاف "فليمتنعوا عن التصويت لأولئك الّذين يطاردون المهاجرين وأولئك الّذين لا يحترمون المهاجرين".

ومن بين سائر منافسي الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوريّ، فإنّ ديسانتيس هو الوحيد الّذي عزّز بقوّة رصيده في صفوف اليمين الأميركيّ من خلال انتهاجه سياسات محافظة للغاية في مجالات عديدة أبرزها التعليم والإجهاض والهجرة.

وخلال إعلانه ترشّحه الأربعاء عبر تويتر، اقترح ديسانتيس "إغلاق الحدود" بين الولايات المتّحدة والمكسيك.

وهناك حاليًّا آلاف المهاجرين العالقين في المكسيك على الحدود مع الولايات المتّحدة على أمل أن يتمكّنوا من دخول أراضيها بشكل قانونيّ.