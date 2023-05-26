بايدن: مفاوضات "مثمرة" مع الجمهوريين بشأن سقف الدين العام

قال بايدن للصحافيين خلال حديث في البيت الأبيض، إنه "أجرى مع مكارثي العديد من المحادثات المثمرة، وواصل موظفونا الاجتماع، وهم يحرزون تقدما في الوقت الراهن".

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، الخميس، إجراء محادثات "مثمرة"، نحو اتفاق لرفع سقف الدين العام، ومنع الانهيار الاقتصادي.

وقال بايدن للصحافيين خلال حديث في البيت الأبيض، إنه "أجرى مع مكارثي العديد من المحادثات المثمرة، وواصل موظفونا الاجتماع، وهم يحرزون تقدما في الوقت الراهن".

وأضاف: "لن يكون هناك تخلف عن سداد الديون"، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يجريها مع مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس "مثمرة".

وفي وقت سابق الخميس، أكدت متحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيار، في مؤتمر صحافي، أن مفاوضات "مثمرة" تجري بين الرئاسة الأميركية والمعارضة الجمهورية، لتجنب التخلف عن السداد.

ومطلع حزيران/ يونيو المقبل، هو اليوم المتوقع أن تفرغ به خزينة الحكومة الأميركية من الأموال لخدمة ديونها، وفق تقديرات الإدارة الأميركية.

كما أن التخلف عن سداد أقساط القروض، من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأميركي في حال من الفوضى مع ما يمكن أن يسببه ذلك من أزمات كبرى في الأسواق العالمية.