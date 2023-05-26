السجن مدى الحياة لبريطاني أدين بالالتحاق بتنظيم "داعش" في سورية

الشهر الماضي أقر سلمان البالغ 27 عاما بأنه مذنب بالتحضير لأعمال إرهابية بتوجهه من المملكة المتحدة إلى تركيا في آب/أغسطس 2014 وكان حينها يبلغ 18 عاما، وذلك بهدف الالتحاق بتنظيم "داعش" في سورية.

قضت محكمة بريطانية الجمعة بحبس مواطن مدى الحياة لإدانته بالسفر إلى سورية للالتحاق بتنظيم "داعش" قبل نحو عقد من الزمن.

وأصدر القاضي مارك لاكرافت حكما بالحبس مدى الحياة على شهباز سلمان المتحدّر من هاي وايكومب في شمال غرب لندن، لإدانته بالتوجّه إلى سورية للانضمام إلى منظمة إرهابية، وهو عمل يحظره القانون الإنجليزي.

متوجّها إلى سلمان، قال القاضي لدى نطقه بالحكم في محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن "توجّهت إلى سورية للالتحاق بتنظيم ’داعش’. كنت تدرك أن التنظيم منظمة محظورة بموجب القانون الإنجليزي".

وتابع القاضي "كنت تطمح لأن تكون قناصا".

والشهر الماضي أقر سلمان البالغ 27 عاما بأنه مذنب بالتحضير لأعمال إرهابية بتوجهه من المملكة المتحدة إلى تركيا في آب/أغسطس 2014 وكان حينها يبلغ 18 عاما، وذلك بهدف الالتحاق بتنظيم "داعش" في سورية.

وفُقد أثر سلمان خلال رحلة عائلية في تركيا المحاذية لسورية والتي لطالما شكّلت لرعايا غربيين بوابة عبور إلى البلد الذي دمّرته الحرب.

وأُوقف سلمان في مطار هيثرو في أيلول/سبتمبر 2021 ووُجّهت إليه تهم إرهاب عدة، بينها تلقي تدريب على استخدام أسلحة نارية والانضمام إلى منظمة محظورة.

وسيقضي سلمان في الحبس مدة لا تقل عن تسع سنوات وستة أشهر في إطار العقوبة الصادرة بحقه.

وقال المدّعي العام دانكن آتكينسون أمام المحكمة إن قوات تركية أوقفت سلمان لدى محاولته التوجّه إلى سورية ليُدرج بعد ذلك على قائمة لتبادل السجناء مع تنظيم "داعش".

وبعد وصوله إلى سورية نشر سلمان على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول تجربته مع تنظيم "داعش"، ولاحقا أجرت معه شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية مقابلات.

وقال فريق الدفاع عن سلمان إنه "أصيب بإحباط" إزاء العمل وحاول الفرار من التنظيم.

بعد انهيار تنظيم "داعش"، أسره فصيل في "الجيش السوري الحر" في العام 2017، لينقل لاحقا إلى تركيا ومنها إلى باكستان.

وقال وكيله القانوني عبد الإقبال إن سلمان كان شابا "غير ناضج ويتطلّع إلى المثالية"، وكان يريد مساعدة أناس "في محنة" وتولى "مهمات غير قتالية" في صفوف تنظيم "داعش".

وشدد على أن موكّله "عقد العزم" بعد خمسة أشهر من التحاقه بالتنظيم الإرهابي على الفرار منه.