روسيا تجدد اتهام أوكرانيا بالتورط في استهداف الكرملين

قال الكرملين إن أوكرانيا حاولت قصف المقر الرئاسي الروسي بطائرتين مسيرتين، وتم إسقاطهما على الفور، في 3 أيار الجاري.

جددت الرئاسة الروسية، الخميس، اتهام أوكرانيا بالتورط في استهداف مبنى "الكرملين" في موسكو بطائرات مسيرة، أوائل أيار/ مايو الجاري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بلاده "تدرك أن كييف كانت وراء الهجوم على الكرملين في وقت سابق من الشهر الجاري".

وتعليقا على تقارير إعلامية تفيد باعتقاد واشنطن أن المخابرات العسكرية الأوكرانية مسؤولة عن الهجوم، قال بيسكوف إنه "أعلنا على الفور أن نظام كييف يقف وراء ذلك".

وأكد متحدث الرئاسة الروسية أنه "في النهاية، لا يوجد فرق كبير.. نظام كييف وراء ذلك، ونحن نعلم هذا".

وأضاف أن أوكرانيا تواصل "الأعمال العدائية" ضد روسيا.

وفي 3 أيار الجاري، قال الكرملين إن أوكرانيا حاولت قصف المقر الرئاسي الروسي بطائرتين مسيرتين، وتم إسقاطهما على الفور.

وإثر ذلك، نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولون آخرون تورط بلادهم في الهجوم.