عمليّة تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا بوساطة عمانيّة

قال دي كرو: "الليلة الماضية، تم نقل أوليفييه إلى عُمان حيث تكفّل به فريق من العسكريين والدبلوماسيين البلجيكيين. وأجرى هناك فحوصا طبية صباح اليوم لتقييم حالته الصحية وإتاحة عودته في أفضل الظروف الممكنة".

أفرجت إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، وفق ما أعلن، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو، وفي الوقت ذاته، أعلنت مسقط عن عملية تبادل سجناء بين طهران وبروكسل، تمّت بوساطة عمانية.

وقال دي كرو: "الليلة الماضية، تم نقل أوليفييه إلى عُمان حيث تكفّل به فريق من العسكريين والدبلوماسيين البلجيكيين. وأجرى هناك فحوصا طبية صباح اليوم لتقييم حالته الصحية وإتاحة عودته في أفضل الظروف الممكنة".

وأضاف: "إذا سار كل شيء كما هو متوقع، فسيكون بيننا الليلة".

وتابع: "أمضى أوليفييه 455 يوما في السجن في طهران في ظروف لا تطاق، (رغم أنه) بريء".

وفي مسقط، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، عن عملية تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا.

وقالت الوزارة في بيان: "أسفرت المساعي العُمانية (...) عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل"، مضيفة: "تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة (...) تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".

ولم تحدّد مسقط عدد المشمولين بالتبادل أو هويتهم.

وأوقف عامل الإغاثة البلجيكي في 24 شباط/ فبراير في طهران، ثمّ حُكم عليه بالسجن 40 عاما، بتهمة "التجسّس"، وطالبت الحكومة البلجيكية باستمرار السلطات الإيرانية بالإفراج عنه، معتبرة أنه "بريء".

وكانت بلجيكا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي، أنها "تنظر" في طلب طهران المتعلق بنقل دبلوماسي إيراني حُكم عليه في أنتويرب في ملف إرهاب. وقال رئيس الوزراء: "صحيح أن إيران طلبت رسميا استرداد (أسد الله) أسدي"، مضيفا: "ننظر حاليا في هذا الطلب".

وحُكم على أسدي في العام 2021 بالسجن 20 عاما، لإدانته بـ"محاولات اغتيال إرهابية" من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا، في العام 2018.

وأقرّ البرلمان البلجيكي في تموز/ يوليو 2022 معاهدة لتبادل السجناء مع إيران، رأت فيها الحكومة فرصة لإطلاق فانديكاستيل. ودخل النص حيّز التنفيذ في 18 نيسان/ أبريل.

وملفّ تسليم الأسدي حسّاس جدا بالنسبة للحكومة البلجيكية التي تصطدم باحتجاج من المعارضين الإيرانيين في المنفى. ويرى معارضون أن السماح بعودته إلى طهران يرقى إلى مستوى تشجيع "إرهاب دولة" تمارسه إيران.