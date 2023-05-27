قتيلان وجرحى إثر اشتباكات بين القوات الإيرانية وطالبان على الحدود

يأتي الحادث في سياق توترات بين طهران وكابُل حول توزيع مياه نهر هلمند بسبب سدّ عليه يؤثر في تدفق المياه إلى الجمهورية الإسلامية التي تعاني جفافا.

قُتل شخصان السبت خلال اشتباكات بين حركة طالبان والقوات الإيرانية عند الحدود بين إيران وأفغانستان، وفق ما أعلنت سلطات طالبان في سياق توترات بين طهران وكابُل حول توزيع مياه سد هلمند.

وأكدت الشرطة الإيرانية الواقعة بدون تقديم تفاصيل عن الضحايا، فيما أفادت وكالة "مهر" للأنباء بمقتل عنصر في حرس الحدود الإيرانيين.

وألقى كلا الجانبين بمسؤولية إطلاق النار أولا على الطرف الآخر.

وكتب الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان، عبد النافع تكور، على "تويتر" حول الحادث الذي وقع في ولاية نمروز في جنوب غرب البلاد "في الاشتباك، قتل شخص من كل جانب وأصيب كثر".

وأضاف "عرض الأمر على القادة من الجانبين والآن أصبح الوضع تحت السيطرة. الإمارة الإسلامية (مستخدما الاسم الذي تطلقه طالبان على أفغانستان) لا تريد حربا مع جارتها".

ويأتي الحادث في سياق توترات بين طهران وكابُل حول توزيع مياه نهر هلمند بسبب سدّ عليه يؤثر في تدفق المياه إلى الجمهورية الإسلامية التي تعاني جفافا.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي، قاسم رضائي، إن "القوات الطالبانية (استخدمت صباح السبت) أنواع السلاح عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردًا حاسمًا من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" للأنباء.

وأضاف "عقب حادث إطلاق النار هذا، وجّه قائد حرس الحدود في ساسولي التحذيرات اللازمة وفقًا للبروتوكلات الحدودية إلى طالبان".

وتتشارك إيران مع أفغانستان حدودًا يزيد طولها على 900 كيلومتر، ولا تعترف طهران بحكومة طالبان.

الأسبوع الماضي، حذّرت إيران من أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة" في ظل تصاعد حدة نزاعها مع أفغانستان بشأن السد على نهر هلمند.

ينبع نهر هلمند من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين.

وسبق أن قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة إن كابُل "متمسكة بالإيفاء بالتزاماتها" لكنه أشار إلى أن منسوب المياه تراجع نتيجة "الجفاف الشديد".

وأضاف أن "التصريحات غير المناسبة" الصادرة عن الجانب الإيراني في هذا الصدد يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين وبالتالي ينبغي "عدم تكرارها".

وفي اليوم نفسه للاشتباكات، التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي السفير الإيراني لدى أفغانستان حسن كاظمي قمي في العاصمة حيث ناقشا "إدارة منسقة للحدود"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.

وأضافت أنه جرت أيضا مناقشة "ضمان حقوق إيران في مياه نهر هلمند".