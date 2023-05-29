إيران تفكك خلية مسلحة مرتبطة بإسرائيل

أعلن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية، أن مديرية الأمن في محافظة أذربيجان الغربية تمكنت بالتنسيق مع الجهاز القضائي من إلقاء القبض على خلية إرهابية.

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين أنه تم اعتقال خلية إرهابية في شمال غرب إيران على صلة بإسرائيل.

وأعلن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية، أن مديرية الأمن في محافظة أذربيجان الغربية تمكنت بالتنسيق مع الجهاز القضائي من إلقاء القبض على خلية إرهابية.

وأضاف: "تم خلال هذه العملية اعتقال 14 عنصرا على صلة بالحركات الصهيونية كانون ينوون تحديد الأشخاص واغتيالهم".

ويوم 21 أيار/ مايو الحالي، كشف وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، النقاب عن اعتقال مجموعة "إرهابية" مرتبطة بـ إسرائيل على الحدود الغربية لإيران.

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية في كانون ثاني/يناير الماضي، القبض على خليتين اتهمتهما "بالتجسس" لصالح إسرائيل.

وذكرت وكالة "نور نيوز" حينها أن عدد الخلايا المتهمة بالتجسس لصالح الموساد ارتفع إلى 6 خلايا بعد إعلان طهران تفكيك أربع خلايا "عملياتية تجسسية" في ديسمبر 2022.

يشار إلى أن إيران تعلن من حين لآخر عن احتجاز أشخاص تقول إنهم يتجسسون لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.