كوريا الشمالية أطلقت قمرا اصطناعيا تحطم بسبب خلل فني

قالت إدارة الطيران إنها "ستجري تحقيقا معمقا في العيوب الخطرة التي تمّ اكتشافها خلال إطلاق القمر الاصطناعي، وستتخذ إجراءات علمية وتكنولوجية عاجلة للتغلب عليها، وستجري عملية إطلاق ثانية في أسرع وقت ممكن عبر إجراء اختبارات جزئية مختلفة".

أعلنت كوريا الشمالية أن صاروخا فضائيا يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري أطلقته صباح اليوم الأربعاء، "تحطم في البحر"، بسبب خلل فني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة نقلا عن إدارة تطوير الطيران الوطنية إن "الصاروخ الفضائي الجديد تشيوليما-1 تحطم في البحر الغربي"، الاسم الكوري للبحر الأصفر.

وأضافت أن الصاروخ "فقد زخمه بسبب خلل في عمل محرك الطبقة الثانية، بعد أن انفصلت الطبقة الأولى خلال تحليق طبيعي".

وأوضحت أن هذا الفشل يعود "إلى قلة موثوقية واستقرار نظام المحرك من النوع الجديد المطبق على الصاروخ الفضائي تشيوليما-1، وإلى الطبيعة غير المستقرة للوقود المستخدم".

وقالت إدارة الطيران إنها "ستجري تحقيقا معمقا في العيوب الخطرة التي تمّ اكتشافها خلال إطلاق القمر الاصطناعي، وستتخذ إجراءات علمية وتكنولوجية عاجلة للتغلب عليها، وستجري عملية إطلاق ثانية في أسرع وقت ممكن عبر إجراء اختبارات جزئية مختلفة".

وأعلنت كوريا الجنوبية، أن بيونغ يانغ أطلقت ما وصفته بـ "صاروخ فضائي"، في خطوة فعلت لفترة وجيزة أنظمة الإنذار في منطقة أوكيناوا اليابانية وأثارت ارتباكا في سيول، حيث أصدرت سلطات المدينة عن طريق الخطأ أمرا للسكان بإخلاء أماكنهم.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول، إن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق ما تقول بيونغ يانغ إنه صاروخ فضائي يحمل قمرا اصطناعياً للاستطلاع العسكري.

من جهتها، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رئاسة الأركان في سيول، أن الصاروخ الكوري الشمالي اختفى سريعا من على شاشات الرادار مما يرجح أن يكون قد انفجر في الجو أو سقط وتحطم.

وبعيد عملية الإطلاق، أصدرت سلطات العاصمة تحذيرا للسكان عبر رسالة نصية قصيرة وصلتهم على هواتفهم النقالة وجاء فيها "أيها المواطنون، يرجى الاستعداد للإخلاء والسماح للأطفال وكبار السن بالإخلاء أولا"، بينما دوت في وسط سيول صفارات الإنذار.

لكن وزارة الداخلية الكورية الجنوبية سارعت إلى القول إن "التحذير الذي أصدرته حكومة مدينة سيول في الساعة 06:41 صدر عن طريق الخطأ".

بدورها، أطلقت اليابان تحذيرا لسكان منطقة أوكيناوا الجنوبية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في تحذير على تويتر بثته محطة "إن إتش كي" التلفزيونية العامة "إطلاق صاروخ. إطلاق صاروخ. كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا. من فضلكم احتموا داخل المباني أو تحت الأرض".

لكن الحكومة اليابانية ألغت هذا الإنذار بعد 30 دقيقة، مطمئنة إلى أن كل الأخطار قد زالت.

وقال مكتب رئيس الوزراء على تويتر "من المتوقع ألا يصل الصاروخ المذكور إلى اليابان. لقد تمّ إلغاء الدعوة للإخلاء".

وكانت كوريا الشمالية أكدت، الثلاثاء، عزمها على إطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسس العسكري "لمواجهة التحركات العسكرية الخطرة للولايات المتّحد وأتباعها".