روسيا والإمارات تبحثان علاقات الصداقة وقضايا إقليمية ودولية

قالت وزارة الخارجية الروسية أن "الوزيرين بحثا الوضع في سورية واليمن وليبيا خلال الاجتماع"، كذلك مهام التطوير التدريجي للتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، بما في ذلك في قطاعات الصناعة، والتقنيات المتقدمة، والنقل، والطاقة، والسياحة، والفضاء السلمي

أجرت روسيا والإمارات، مباحثات، اليوم الجمعة، بشأن علاقات الصداقة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في كيب تاون في جنوب إفريقيا.

ونشرت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مقطعا مصورا من لقاء الوزيرين بقناتها الرسمية على "تليغرام"، حيث تبادلا التحية والتهاني، والتقطا الصور أمام الإعلام، فيما عقدا اجتماعهما بعيدا عن عدسات الكاميرات.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أن "الوزيرين بحثا الوضع في سورية واليمن وليبيا خلال الاجتماع"، بحسب وسائل إعلام روسية.

كما ناقش الجانبان مهام التطوير التدريجي للتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، بما في ذلك في قطاعات الصناعة، والتقنيات المتقدمة، والنقل، والطاقة، والسياحة، والفضاء السلمي، حسب البيان نفسه.

وجرى خلال المحادثات تأكيد الاهتمام المتبادل بين موسكو وأبو ظبي لمزيد من تعزيز العلاقات الودية التقليدية بموجب إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، المتفق عليه في 1 حزيران/ يونيو 2018.

وأكد الجانبان التركيز على صون التنسيق الوثيق بين موسكو وأبوظبي في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والذي تعتبر الإمارات عضوا غير دائم فيه منذ كانون الثاني/ يناير 2022.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ عبد الله بن زايد بحث مع لافروف "علاقات الصداقة، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها"/ وأعرب عن تطلع الإمارات إلى "تعزيز التعاون مع دول مجموعة بريكس".

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل.