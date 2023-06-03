أوكرانيا تستعد لهجوم مضاد على روسيا وتنبه من خطورته دون مساعدة غربية

لفت زيليسنكي إلى أن سلاحا واحدا هو منظومة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي، كفيل بحماية الأجواء الأوكرانية، مطالبا بتسليم بلاده مزيدا من الأسلحة المماثلة.

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الاستعدادات أنجزت لشن هجوم أوكراني مضاد، لكنه نبه إلى أن الخسائر البشرية قد تكون جسيمة بسبب التفوق الجوي الروسي.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت "في رأيي، اعتبارا من اليوم، نحن مستعدون (...) نعتقد بثقة أننا سننجح"، موضحا أنه يجهل "المدة التي سيستغرقها هذا الأمر".

لكنه نبه إلى أن الهجوم سيكون "خطرا" من دون مساعدة غربية أكبر لاحتواء الهجمات الجوية الروسية.

واضاف "يعلم الجميع أن هجوما مضادا من دون تفوق جوي أمر بالغ الخطورة".

ولفت زيليسنكي إلى أن سلاحا واحدا هو منظومة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي، كفيل بحماية الأجواء الأوكرانية، مطالبا بتسليم بلاده مزيدا من الأسلحة المماثلة.

وقال أيضا إن "سلاحا (واحدا) يحرم روسيا قدرتها على ترهيب عشرات ملايين الأشخاص: صواريخ باتريوت".

وقبل قمة حلف شمال الاطلسي المقررة في فيلنيوس في ليتوانيا الشهر المقبل، أقر زيلينسكي بأنه أدرك استحالة انضمام بلاده إلى الحلف مع استمرار الغزو الروسي.

وأورد "لا نريد أن نكون عضوا في حلف شمال الأطلسي خلال الحرب. لقد تأخرنا كثيرا. ولكن قولوا لي: كم من الأرواح تساوي جملة في قمة فيلنيوس؟".

وأضاف "إذا لم يتم الاعتراف بنا وإذا لم نتلق إشارة في فيلنيوس" بهدف انضمام محتمل مستقبلا، "أعتقد أن لا فائدة من مشاركة أوكرانيا في هذه القمة".