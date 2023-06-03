الهند: تقرير أولي يرجح سبب حادث تصادم القطارات

تقرير وزارة السكك الحديدية أظهر أن قطار ركاب سريع دخل سكة حديدية بمدينة بالاسور في أوديشا بسبب إشارة ’خاطئة’

من مكان الحادث (أ ب)

رجح التقرير الأولي الصادر عن وزارة السكك الحديدية في الهند، السبت، أن "الخطأ البشري" وراء حادث تصادم القطارات شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية أن "تقرير وزارة السكك الحديدية أظهر أن قطار ركاب سريع دخل سكة حديدية بمدينة بالاسور في أوديشا بسبب إشارة ’خاطئة’ حيث كان هناك قطار بضائع متوقف على بعد أمتار قليلة، ما أدى إلى وقوع حادث بثلاثة قطارات في وقت متأخر من الجمعة".

وأشار التقرير أيضا إلى أن "الخط الذي اصطدم به القطاران متآكل جزئيا".

بدوره، طالب وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو، السبت، بإجراء تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

وأضاف فايشناو، في مؤتمر صحفي، أن "الحادث مؤسف، فيما بدأت عملية الإنقاذ بعد وقت قصير من إبلاغ وزارته بالحادث".

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم موقع الحادث، ومستشفى بالاسور حيث يتلقى معظم المصابين العلاج، حسب المصدر نفسه.

وتناقلت وسائل إعلام هندية صورا تظهر مودي أثناء زيارته للمصابين.

وذكرت "هندوستان تايمز" أن العدد الرسمي لقتلى الحادث بلغ 288 شخصا، فيما نقل نحو 900 شخص إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح تتفاوت بين الطفيفة والخطيرة".