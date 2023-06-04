الصين تحذر من تحالفات أميركية شبيهة بالناتو في آسيا

البنتاغون يندد بالتصرفات "الخطرة بشكل متزايد" للجيش الصيني في آسيا، بعد حادثتين بين قوات البلدين في الأيام الأخيرة، ووزير الدفاع الصيني يلمح إلى تحالفات بقيادة أميركية "هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة"

وزير الدفاع الصيني اليوم (أ.ب.)

حذر وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، اليوم الأحد، مما وصفه بـ"زوبعة" من الصراعات ستغرق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حال إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي".

وخلال مؤتمر حول الأمن ينظم في إطار حوار شانغريلا في سنغافورة، قال لي إن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز (تحالفات) شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".

وأضاف أن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم تحتاج إلى تعاون مفتوح وشامل وليس إلى تجمع في مجموعات صغيرة. يجب ألا ننسى الكوارث الخطيرة التي سببتها الحربان العالميتان لشعوب كل البلدان، ويجب ألا نسمح لهذا التاريخ المأسوي بأن يعيد نفسه".

ولم يذكر لي أي دولة بالاسم لكن تصريحاته تستهدف في شكل ضمني الولايات المتحدة التي عززت تحالفاتها وشراكاتها في المنطقة لمواجهة نفوذ بكين.

من جهة أخرى، نددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم، بما وصفته بالتصرفات "الخطرة بشكل متزايد" للجيش الصيني في آسيا، بعد حادثتين بين قوات البلدين في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الذي يحضر مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مؤتمرا أمنيا في سنغافورة، إنه "ما زلنا نشعر بقلق إزاء الأنشطة الخطرة والإكراهية بشكل متزايد لجيش التحرير الشعبي في المنطقة، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة".

وتأتي هذه التصريحات بعد حادثتين بين القوات الأميركية والصينية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي خلال الأيام العشرة الماضية.

واتهمت البحرية الأميركية، أمس، سفينة صينية بالإبحار بشكل متعرج "خطير" حول إحدى مدمراتها التي كانت تبحر في مضيق تايوان مع سفينة كندية.

ولم تأت الصين على ذكر هذه الحادثة لكنها اتهمت الولايات المتحدة وكندا بالتسبب "عمدا باضطرابات في مضيق تايوان" الذي تطالب بحقوق سيادية فيه.

واتهمت واشنطن أيضا طيار مقاتلة صينية بإجراء "مناورة عدوانية غير مبررة" قرب طائرة استطلاع أميركية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، في 26 أيار/مايو الفائت. غير أن الجيش الصيني قال إن الطائرة الأميركية "توغلت عمدا" في منطقة تدريب عسكرية صينية "لإجراء عمليات استطلاع".