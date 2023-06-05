روسيا تعلن صد هجوم في دونباس وأوكرانيا تلتزم الصمت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من اليوم الإثنين، أنها أحبطت هجوما كبيرا للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في حين لم توضح كييف ما إذا كانت بدأت فعلا الهجوم المضاد، واكتفت بالقول إن الخطط تحتاج لصمت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق بهدف استعادة الأراضي الخاضعة حاليا للجيش الروسي.

وأوضحت الوزارة الروسية في بيانها أن قواتها أحبطت هجوما أوكرانيًّا كبيرا في منطقة دونيتسك جنوبي الأراضي الأوكرانية.

وأضافت أن قواتها قتلت خلال التصدي للهجوم 250 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى تدمير 16 دبابة و3 مركبات و21 عربة مصفحة.

وأفادت السلطات المحلية في مقاطعة زاباروجيا الموالية لروسيا، بأن الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة فريمفسكي استمرت لأكثر من 8 ساعات.

ومنذ أسابيع، يتصاعد الحديث عن اقتراب هجوم مضاد تشنه كييف بهدف استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في شرقي أوكرانيا وجنوبيها ضمن ما تطلق عليها موسكو "عملية عسكرية خاصة" دخلت شهرها الـ 16.

ولم توضح أوكرانيا ما إذا كانت بدأت بالفعل الهجوم الذي كانت تتأهب له منذ مدة بهدف استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

واكتفت وزارة الدفاع الأوكرانية ببث مقطع فيديو يظهر عناصر من قواتها يشيرون بإشارة الصمت، معنونة المقطع بالقول إن الخطط تحتاج إلى الصمت، وإنه لن يكون هناك إعلان للبدء.

وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، ومنها الصواريخ بعيدة المدى، للدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية، ولاستعادة السيطرة على أراضيها المحتلة.

لكن الرئاسة الروسية حذرت من أن إمداد فرنسا وألمانيا كييف بصواريخ بعيدة المدى سيؤدي إلى جولة أخرى من "تصاعد التوتر" في الصراع الأوكراني.