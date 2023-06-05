واشنطن تصف المناورات العسكريّة الصينيّة بأنها "عدوانيّة"

ال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي في تصريح للصحافيين: "لن يطول الأمر قبل أن يتعرّض أحدهم لأذى"، مضيفا "هذا هو ما يثير قلقنا إزاء عمليات الاعتراض غير الآمنة وغير المهنية هذه".

وصف البيت الأبيض، الإثنين، مناورات عسكرية صينية كادت أن تتسبب بحادثتي اصطدام مع القوات الأميركية، بحرا وجوا، بأنها "عدوانية"، محذّرا من أنها قد تؤدي إلى إصابات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي في تصريح للصحافيين: "لن يطول الأمر قبل أن يتعرّض أحدهم لأذى"، مضيفا "هذا هو ما يثير قلقنا إزاء عمليات الاعتراض غير الآمنة وغير المهنية هذه".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، قد ندّدت، السبت، بإبحار سفينة صينية بشكل متعرّج "خطير"، حول إحدى مدمراتها التي كانت تبحر في مضيق تايوان، ما أجبر السفينة الأميركية على تغيير مسارها، لتفادي اصطدام.

جاءت الواقعة بعد أقل من أسبوعين على اتّهام واشنطن طيار مقاتلة صينية بإجراء "مناورة عدوانية، غير مبررة" قرب طائرة استطلاع أميركية، كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي في 26 أيار/ مايو.

وقال كيربي إن الممارسات هذه "هي جزء لا يتجزّأ من مستوى متزايد من عدوانية" يمارسها الجيش الصيني.