إردوغان يقترح على بوتين وزيلينسكي إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا الأوكراني

ا أعرب إردوغان في مكالمة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن "يزيل هذا التحقيق كل الشكوك"، وفق ما أوردت الرئاسة التركية في بيان.

اقترح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، على نظيريه الأوكراني والروسي، تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.

وأوردت الرئاسة التركية في بيان، أنه خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "قال الرئيس إردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا".

وستكلف هذه اللجنة، بمهمة إجراء "تحقيق معمّق في تدمير سد كاخوفكا"، بحسب المصدر نفسه.

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كما أعرب إردوغان في مكالمة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن "يزيل هذا التحقيق كل الشكوك"، وفق ما أوردت الرئاسة التركية في بيان ثان.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن تدمير السد الذي يمد شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وهو يقع على طريق تقدم القوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي.

وتسبب تدمير السد في تدفق السيول على نهر دنيبر، ما دفع آلاف المدنيين إلى مغادرة المناطق التي غمرتها الفيضانات في ظل مخاوف من حدوث كارثة بيئية.

وتمكنت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي ("ناتو")، من الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.