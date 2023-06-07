الهند توقع اتفاقا مع ألمانيا لبناء 6 غواصات عسكرية

جاءت المراسم في نهاية زيارة آسيوية شملت عدة دول، دعا فيها الوزير الألماني لتعميق العلاقات الإستراتيجية بالمنطقة. والتقى نظيره الهندي في نيودلهي الثلاثاء، وقال إنه دافع عن الاتفاق المحتمل خلال ذلك الاجتماع

وقعت شركات ألمانية وهندية اتفاقا الأربعاء يتصور البناء المحتمل لست غواصات عسكرية للهند، إذ وقعت مذكرة التفاهم بحضور وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس.

يدعو الاتفاق شركة أنظمة "ثيسينكروب" للملاحة الألمانية لهندسة وتصميم ست غواصات غير نووية ستبنى وتسلم إلى شركة "مازاغون" لبناء السفن الهندية "بمحتوى محلي كبير".

لم تعلن الشركة الألمانية عن قيمة مالية للصفقة المقترحة التي أبرمت خلال مراسم في مومباي. لكنها قالت إن الاتفاق يضع حجر أساس لتعاون محتمل مع "مازاغون" للتنافس في مناقصة بحرية هندية.

ووصفه بيستوريوس "بالتوقيع المهم، ويمكن للمرء أن يقول إنه تاريخي، بالنسبة لمشروع رئيسي في تكنولوجيا محورية".

جاءت المراسم في نهاية زيارة آسيوية شملت عدة دول، دعا فيها الوزير الألماني لتعميق العلاقات الإستراتيجية بالمنطقة. والتقى نظيره الهندي في نيودلهي الثلاثاء، وقال إنه دافع عن الاتفاق المحتمل خلال ذلك الاجتماع.

تعتبر الهند من أكبر مشتري الأسلحة من روسيا. ويدفع بيستوريوس، وهو أول وزير دفاع ألماني يزور الهند منذ 2015، لتسهيل التعاون الدفاعي وصفقات الأسلحة مع الهند بمعاملتها كشريك إستراتيجي كأستراليا أو اليابان.