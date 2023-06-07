زيارة أولى لسوناك إلى الولايات المتحدة

شدد سوناك على ضرورة "بناء المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تحالفا يحمي اقتصاد البلدين، وسط تنامي التحديات والتهديدات".

وصل رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة في أول زيارة له منذ توليه منصبه، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكتب سوناك عبر "توتير"، لقد "هبطت طائرتي في الولايات المتحدة".

وأضاف: لقد "عملت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بخطى ثابتة، لحماية شعبنا، ودعم أسلوب حياتنا".

وفي تغريدة منفصلة، قال رئيس الوزراء البريطاني: "عندما أفكر في الولايات المتحدة، أفكر في الفرص والمشاريع والحرية، وبالتالي نثمن حصة المملكة المتحدة من ذلك".

وشدد على ضرورة "بناء المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تحالفا يحمي اقتصاد البلدين، وسط تنامي التحديات والتهديدات".

وأكد داونينغ ستريت، في تغريدة، وصول سوناك إلى واشنطن في زيارة تستغرق يومين، بهدف لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، وأعضاء الكونغرس، ورجال الأعمال.

وجاء في التغريدة أن "تركيز رئيس الوزراء البريطاني ينصب على تعزيز التحالف لدعم النمو في الاقتصاد، وخلق فرص العمل، والحفاظ على أمن الشعب لفترة طويلة في المستقبل".