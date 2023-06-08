إيران تنفي انتهاك برنامجها الصاروخي قرار مجلس الأمن

وصف متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، تصريحات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، حول "الصاروخ الفرط صوتي" الذي طورته إيران بأنها "تدخل".

نفت إيران اتهامات بعض الدول الغربية، بأن برنامجها للصواريخ الباليستية، ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي.

وقال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في بيان خطي، الخميس، إن "أنشطة إيران الصاروخية تقليدية وبهدف الدفاع ومشروعة بالكامل على أساس القانون الدولي".

ووصف كنعاني تصريحات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، حول "الصاروخ الفرط صوتي" الذي طورته إيران بأنها "تدخل".

والثلاثاء، كشفت إيران عن أول صاروخ باليستي أسرع من الصوت، يحمل اسم "فتّاح"، يصل مداه الأقصى إلى 1400 كيلومتر، وسرعته إلى 13-15 ماخ (أكثر من 15 ألف كيلومتر في الساعة) عند ضرب هدفه.

وأمس الأربعاء، أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء إعلان إيران الأخير، فيما قالت الولايات المتحدة إن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 المعتمد في 20 يوليو 2015 والذي يدعو طهران إلى عدم اتخاذ أي أنشطة بشأن الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.