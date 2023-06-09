الهجوم الأوكراني المضاد: موسكو تؤكد فشله وكييف تتستر على موعد انطلاقه

تحدث الجيش الروسي في الأيام الأخيرة عن اندلاع معارك شرسة في جنوب أوكرانيا مؤكدا أنه صد هجمات أوكرانية عدة.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة إن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر "بدأ" على الجبهة، لكن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها".

وذكر بوتين في فيديو بثه على "تلغرام" مراسل للتلفزيون الروسي العام "يمكننا أن نؤكد تماما أن هذا الهجوم بدأ بدليل استخدام احتياطات إستراتيجية".

وأضاف أن المعارك مستمرة منذ خمسة أيام لكن "القوات الاوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة".

وتابع بوتين أن "كل محاولات الهجوم المضاد التي شنت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية"، مؤكدا أن الرد الروسي "سيستند إلى هذه الخلاصة".

وتحدث الجيش الروسي في الأيام الأخيرة عن اندلاع معارك شرسة في جنوب أوكرانيا مؤكدا أنه صد هجمات أوكرانية عدة.

وفي واقعة نادرة، أقر الجيش الروسي الثلاثاء بمقتل 71 من جنوده في عمليات هدفت إلى صد هجمات أوكرانية على طول خط الجبهة.

وأكد بوتين الجمعة أن الخسائر الأوكرانية هي لصالح روسيا "بمعدل ثلاثة إلى واحد".

زيلينسكي يشيد بـ"بطولة" جيشه في "معارك قاسية"

أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة بـ "بطولة" جيشه بينما تحتدم المعارك في جنوب البلاد إلى حد أوحى باحتمال بدء كييف بشن الهجوم المضاد الذي تستعد له منذ فترة طويلة.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية "إلى جنودنا، إلى كل المشاركين في معارك قاسية بشكل خاص هذه الأيام، نحن نشهد على بطولتكم، ونحن ممتنون لكل دقيقة من حياتكم".

وقالت كييف إن قواتها مستعدة لشن هجوم مضاد لاستعادة أراض في الشرق والجنوب، لكنها أوضحت أنه لن يكون هناك إعلان رسمي لتوقيت انطلاقه.

ولم يتحدث زيلينسكي مساء الجمعة عن هجوم مضاد أو حتى عن عملية عسكرية محدّدة.

وقال "نركز اهتمامنا على كل الأماكن التي تتطلب تحركاتنا وحيث يمكن هزيمة العدو".