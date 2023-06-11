تحرُك طائرات وسفن حربية صينية في ظل مناورة عسكرية تايوانية

تعقد تدريبات عسكرية متكررة في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتخضع لتهديد مستمر بغزوها من قبل الصين، وفق ما نقلت قناة الحرة الأميركية.

من مناورة عسكرية في تايوان (Gettyimages)

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 10 طائرات حربية صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، الأحد، تزامنا مع قيام أربع سفن صينية بدوريات قتالية.

وأجرت القوات المسلحة التايوانية، أمس السبت، تدريبات عسكرية في ظل تزايد التوتر مع الصين.

وتعقد تدريبات عسكرية متكررة في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتخضع لتهديد مستمر بغزوها من قبل الصين، وفق ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وعند ميناء كاوهسيونغ التايواني، السبت، أجرى ضباط من خفر السواحل والجيش والشرطة وقوات جوية محاكاة لأزمة رهائن، وتخلل التدريبات استخدام سفن ومروحية.

وعند نهاية التدريب، وجه الضباط تحية لرئيسة البلاد، تساي إنغ-وين، التي لوحت لهم من رصيف الميناء.

وقالت تساي في كلمة قصيرة "كل من شارك في تدريب اليوم هم من المدافعين عن بلادنا في الخطوط الأمامية. أود التأكيد مرة أخرى أن علينا تقوية أنفسنا من أجل ضمان السلام في مضيق تايوان".

وأضافت "كلما اتحدنا أكثر، سنصبح أكثر أمنا، وكلما أصبحت تايوان أكثر أمنا، العالم سيكون أكثر أمنا".

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.