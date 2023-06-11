موسكو تصد هجمات في دونيتسك وزاباروجيا وكييف تتقدم نحو باخموت

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية خسرت 9 دبابات، بينها 4 من طراز "ليوبارد" الألمانية خلال صد القوات الروسية للهجمات في زاباروجيا وجنوب مقاطعة دونيتسك.

صدت القوات الروسية جميع هجمات الجيش الأوكراني في مقاطعة زاباروجيا وجنوب مقاطعة دونيتسك، بينما ذكرت القوات الأوكرانية أنها حققت تقدما باتجاه منطقة باخموت شرقي أوكرانيا.

يأتي ذلك، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الهجوم المضاد لقوات بلاده أصبح قائما.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية خسرت 9 دبابات، بينها 4 من طراز "ليوبارد" الألمانية خلال صد القوات الروسية للهجمات في زاباروجيا وجنوب مقاطعة دونيتسك.

وأضاف المتحدث الروسي أن خسائر الجانب الأوكراني في اليوم الأخير بلغت 300 جندي، و9 دبابات بينها 4 دبابات من طراز ليوبارد.

صدت القوات الروسية خلال النهار 5 هجمات أوكرانية في مناطق كليشيفكا ودوبوفو فاسيليفكا في جنوب دونيتسك، وقتل أكثر من 200 جندي أوكراني، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية في منطقة بلاتونوفكا في المقاطعة التي تشكل مع مقاطعة لوغانسك إقليم دونباس.

من جانبه، أقر الجيش الأوكراني بحدوث خسائر لكنه قال إن الجيش الروسي يتعمّد تضخيمها.

وتأتي هذه المواقف بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم الأوكراني المضاد الكبير الهادف إلى صدّ الجيش الروسي بدأ.

ومن جانبه، أعلن الجيش الروسي حدوث هجمات واسعة النطاق منذ ستة أيام خصوصا على الجبهة الجنوبية.

لكن بوتين أكد أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من "تحقيق أهدافها" خلال هذه الهجمات وتكبدت خسائر فادحة.

وأفاد المتحدث باسم القيادة "الشرقية" في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي ، عبر التلفزيون بأن القوات الأوكرانية تمكنت من التقدّم مسافة 1400 متر في محيط مدينة باخموت المدمّرة في الشرق والتي أعلنت موسكو الاستيلاء عليها في أيار/مايو الماضي.

وفي مقاطعة زاباروجيا جنوبي أوكرانيا، قال قائد منطقة "تافريا" أولكسندر تارنافسكي إن قواته نفذت أكثر من 1400 ضربة مدفعية وصاروخية، وكبّدت 7 سرايا في الجيش الروسي خسائر بين قتيل وجريح في منطقة تاراسيفكا جنوب المقاطعة.