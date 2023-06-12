إيران تبدي استعدادها لرفع مستوى العلاقات مع مصر "إذا رغبت بذلك"

قال الناطاق باسم الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي: "لقد تم الإعلان بوضوح عن الموقف الواضح للحكومة والمؤسسات الدبلوماسية، في ما يتعلق بالعلاقات مع مصر".

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، عن استعدادها لتوسيع ورفع مستوى العلاقات مع مصر، "إذا رغبت القاهرة بذلك".

وقال الناطاق باسم الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي: "لقد تم الإعلان بوضوح عن الموقف الواضح للحكومة والمؤسسات الدبلوماسية، في ما يتعلق بالعلاقات مع مصر".

وأضاف: "كما أعرب قائد الثورة الإسلامية (علي خامنئي) عن موقفه بهذا الصدد في لقائه مع سلطان عمان، فإذا كان الجانب المصري راغبًا فنحن نرحب بهذا الموضوع".

وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قد زار إيران في 28 أيار/ مايو الماضي في أول زيارة منذ توليه الحكم عام 2020، وذلك بعد أيام من زيارة أجراها إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحول العلاقات بين إيران وليبيا، أفاد كنعاني بأن "ليبيا مهمة بالنسبة لنا، وقد تم اختيار شخص ليكون سفيرا لإيران في هذا البلد، وتجري عملية شؤونه الإدارية، ونأمل أن تقام علاقات رسمية بين إيران وليبيا قريبا".

وبشأن الخلافات المائية بين كابل وطهران، قال المتحدث: "هناك محادثات جيدة مع الحكومة الأفغانية بهذا الخصوص، تمخضت عن الاتفاق حول اتخاذ الجانب الأفغاني، خطوات إيجابية وجديدة، وإجراءات فنية بشأن الحصة من مياه نهر هيرمند".

وتابع أنه "من المتوقع أن يتولى الجانب الأفغاني المسؤولية في ما يخص حصة إيران من مياه نهر هيرمند، لإثبات حسن نواياها في هذا المجال".

وأدلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بتصريح مؤخرًا بشأن عدم كفاية حصص المياه المخصصة لبلاده من نهر هلمند، الذي ينبع من أفغانستان ويتدفق إلى إيران.

وردت حركة "طالبان" التي تدير أفغانستان، بأنها لا تستطيع توفير المزيد من المياه بسبب الجفاف، وهو ما أدى إلى اشتباكات على الحدود.

وعن التوقعات حول المفاوضات بين إيران الولايات المتحدة في إحدى دول الجوار، قال كنعاني: "لقد رحبنا بجهود جميلة لسلطنة عمان وكبار المسؤولين في هذا البلد، والتي طرحت قبل عدة أسابيع لتفعيل المفاوضات الرامية إلي إلغاء الحظر عن إيران وتبادلنا الرسائل مع الجانب الآخر".

وأضاف أن "تبادل الرسائل هذا مستمر والجهاز الدبلوماسي ،يستخدم كل الإمكانيات الموجودة في إطار سياسات إيران المبدئية لضمان المصالح الوطنية، كما استخدمنا القدرات العمانية ومساعدتها كدولة صديقة".