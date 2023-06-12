"وول ستريت جورنال": الصين تساعد إيران في تسريع إمداد روسيا بالطائرات المسيرة

عثر في طائرة إيرانية بدون طيار تم إسقاطها في أوكرانيا، على أجزاء مصنعة حديثا في الصين، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الإثنين، عن محققين، مشيرة إلى أن "الصين تساعد إيران في تسريع إمداد روسيا بالطائرات المُسيّرة".

وبحسب التقرير، يُظهر هذا الكشف أن الصين تواصل تزويد الإيرانيين بالمركبات والأجزاء الأساسية لبرنامج تطوير الطائرات المُسيّرة، على الرغم من المحاولات الأميركية لاستبعاد الصين من سلسلة توريد روسيا بالأسلحة.

وتعتبر هذه أول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في شباط/ فبراير عام 2022، يتم اكتشاف مركبات تم إنتاجها خلال العام الجاري، في ساحة المعركة، الأمر الذي يشير إلى سرعة إمداد روسيا بالطائرات المُسيّرة الإيرانية.

ووفقا للتقرير، فإن تاريخ تصنيع هذا الجزء الصيني الذي يدخل في هيكل المُسيّرة الإيرانية، يؤكد أن إيران تستطيع إنتاج طائرات مُسيرة حديثة ونقلها إلى روسيا واستخدامها في العمليات العسكرية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وشنت روسيا خلال الحرب مئات الهجمات بالطائرات المُسيّرة الإيرانية، استهدفت خلالها مواقع عسكرية ومنشآت طاقة، إلا أن الأوكرانيين يقولون إن الدعم العسكري الذي حصلوا عليه مكنهم من "تحييد تهديد هجمات المُسيّرات الروسية".

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