إيران: الإعدام لقاتل عضو مجلس الخبراء عباس سليماني

كان سليماني واحدا من 88 عضوا في مجلس الخبراء، المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وإمكان إقالته.

حُكم على رجل ايراني بالإعدام لقتله رجل دين بارزا في شمال إيران في نيسان/أبريل، حسبما أعلنت الوكالة التابعة للسلطة القضائية الأربعاء.

في 26 نيسان/أبريل، أطلق المحكوم النار على عباس علي سليماني (75 عاما) وقتله عندما كان في أحد المصارف في بابلسر، المدينة الواقعة في محافظة مازندان.

وحُكم على الإيراني الذي لم تكشف السلطات هويته، بالإعدام وفق حكم القصاص، حسبما نقلت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية عن رئيس السلطة القضائية في المحافظة محمد صادق أكبري.

بالتالي، يمكنه أن يتجنّب الإعدام إذا سامحته عائلة الضحية.

في نيسان/أبريل، أعلن الحاكم المحلي حسين بور أنّ الهجوم لم يكن "حادثا إرهابيا".

ومن النادر حدوث اعتداءات قاتلة على رجال الدين. ويعود حادث مماثل إلى نيسان/أبريل 2022، عندما طعن شخص اثنين من رجال الدين الشيعة حتى الموت في مدينة مشهد المقدّسة.

وكان سليماني واحدا من 88 عضوا في مجلس الخبراء، المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وإمكان إقالته.

وخلال انتخابات مجلس الخبراء، كان سليماني مدرجا على قائمة جماعة معلّمي الحوزة في مدينة قم المقدسة، وهي جماعة محافظة.

وكان سليماني ممثّلا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وإمام صلاة الجمعة في عدد من المدن الكبرى في أنحاء البلاد.