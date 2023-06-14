اليابان: قتيلان وجريح بإطلاق نار في ميدان رماية للجيش

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عددا من قوات الدفاع الذاتي ربما لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار بميدان عسكري للرماية.

قتل عسكريان يابانيان وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع صباح اليوم الأربعاء، في ميدان رماية للجيش الياباني في جيفو (وسط)، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محليّة.

من جهتها، أعلنت الشرطة لوكالة فرانس برس أن مطلق النار عسكري شاب يبلغ من العمر 18 عاما وقد تم توقيفه.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية أن إطلاق النار في الموقع العسكري أسفر عن مقتل عسكريين اثنين، وفق حصيلة أولية.

وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية العامة إن إطلاق النار أوقع ثلاثة جرحى وتم إثره توقيف عسكري شاب، في معلومات تعذر على متحدثة باسم الجيش في طوكيو تأكيدها في الحال.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عددا من قوات الدفاع الذاتي ربما لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار بميدان عسكري للرماية.

ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن شخصا أطلق النار من مسدس وأصيب ثلاثة على الأقل. وذكرت أن مستوى إصاباتهم غير معروف.

وتابعت أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.

وحوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين أن يجتاز أي شخص يسعى لامتلاك سلاح عملية شديدة الدقة.

والعام الماضي اغتيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص، بينما كان يلقي كلمة في تجمع انتخابي بمدينة نارا الغربية.