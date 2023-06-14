نيجيريا: مصرع أكثر من 100 شخص جراء غرق قارب

قال مكتب حاكم ولاية كوارا إن الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف في ولاية النيجر إلى منطقة باتيغي في كوارا.

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم جراء غرق قارب في نهر في نيجيريا كان ينقل عائلات عائدة من حفل زفاف، وفق ما أفادت الشرطة وسلطات محلية.

وقالت شرطة ولاية كوارا حيث وقع الحادث إن القارب النهري كان ينقل الركاب من ولاية النيجر المجاورة، دون إعطاء تفاصيل عن سبب غرقه.

وصرح أوكاسانمي أجايي المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا لوكالة فرانس برس "حتى الآن هناك 103 وفيات في حادث القارب، بينما تم إنقاذ 100 شخص آخرين".

وأضاف "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية ما يعني أنه من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى".

وقال مكتب حاكم ولاية كوارا إن الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف في ولاية النيجر إلى منطقة باتيغي في كوارا.

وتعد حوادث القوارب النهرية شائعة في نيجيريا، وعادة ما تكون ناجمة عن الحمولات الزائدة أو سوء الصيانة أو تجاهل قواعد السلامة أو الفيضانات الغزيرة خلال موسم الأمطار.