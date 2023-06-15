منافسا لترامب: رئيس بلدية ميامي يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية

ينضم بذلك هذا المحامي السابق إلى ساحة مزدحمة بالمرشّحين الجمهوريين الطامحين لقطع الطريق على ترامب الذي يتصدر السباق، وبفارق كبير عنهم جميعا، بحسب استطلاعات الرأي.

قدم رئيس بلدية ميامي فرانسيس سواريز، ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية لينضمّ بذلك إلى حوالي عشرة مرشحين، يتقدمهم الرئيس السابق دونالد ترامب، يتنافسون على نيل بطاقة الترشيح الجمهورية لهذه الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل.

وأظهرت وثائق نشرتها لجنة الانتخابات الفدرالية أن سواريز (46 عاما)، قدم أوراق ترشحه، أمس الأربعاء.

من جهته، وعد سواريز أنصاره بإعلان ترشحه رسميا، اليوم الخميس، في "خطاب كبير" دعاهم لحضوره.

وينضم بذلك هذا المحامي السابق إلى ساحة مزدحمة بالمرشّحين الجمهوريين الطامحين لقطع الطريق على ترامب الذي يتصدر السباق، وبفارق كبير عنهم جميعا، بحسب استطلاعات الرأي.

وسواريز هو ثالث مرشح من ولاية فلوريدا، بعد حاكم الولاية رون ديسانتيس والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يقيم في منتجع "مارالاغو" الفخم منذ مغادرته البيت الأبيض.

والأسبوع الماضي، قدم نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، ترشيحه إلى البيت الأبيض. ويعد ترشح بنس تحديا لشريكه السابق دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2024.

وسيتواجه غالبية هؤلاء المرشحين في مناظرة أولى مقررة في 23 آب/أغسطس.

وسيواجه الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المرشح الذي سيختاره الحزب الديموقراطي لخوض انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.

ويطلق على سواريز، لقب "عمدة البيتكوين" بعد أن قال سابقا إنه يريد من ميامي أن تكون مركزا عالميا للعملات المشفرة، وهو يستثمر شخصيا في هذا المجال، وكان لديه مشروعه الخاص لسكان ميامي من أجل نشر العملة الرقمية.