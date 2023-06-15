وزير الخارجية السعوديّ بن فرحان إلى إيران السبت

يتوجّه وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، طهران، السبت المقبل، بحسب ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، شبه الرسمية للأنباء، اليوم الخميس.

يزور وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، طهران، السبت المقبل، بحسب ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، شبه الرسمية للأنباء، اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة، أنه من المقرر أن يلتقي بن فرحان، بمسؤولين إيرانيين.

واتفقت السعودية وإيران في آذار/ مارس، بوساطة من الصين على إنهاء الخلاف الدبلوماسي، وإعادة العلاقات بعد سنوات من العداء، الذي هدد الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في اليمن وسورية ولبنان.

ولم تعلن لا طهران ولا الرياض رسميًا عن هذه الزيارة، التي قد تشكل فرصة لإعادة فتح السفارة السعودية لدى طهران بعد إعادة فتح السفارة الإيرانية لدى الرياض في السادس من حزيران/ يونيو.

وفي نيسان/ أبريل، زار وفد دبلوماسي فني سعودي طهران، وناقش آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية.

وفي 2016، قطعت السعودية، علاقاتها مع إيران، إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر، في أجواء من الخلافات بين البلدين في عدد من قضايا المنطقة، لاسيما في سورية ولبنان واليمن.

ومنذ المصالحة، أعادت السعودية العلاقات مع النظام السوريّ، حليف طهران، وكثفت مساعيها للسلام في اليمن، حيث قادت منذ سنوات تحالفًا عسكريًا ضد المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران.

على خطّ موازٍ، تجري إيران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بواسطة عُمانية، بشأن البرنامج النووي الإيراني وملف الأميركيين المحتجزين في إيران.

وتجري طهران أيضًا مباحثات مع دول أوروبية خصوصًا فرنسا. وقد تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون السبت مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي عبر الهاتف، و"ناقشا سبل تعزيز العلاقات، ولا سيما المفاوضات الجارية (حول الملف النووي) والتطورات الإقليمية".

وقد تلقّى الرئيس إبراهيم رئيسي، دعوة لزيارة السعودية، بحسب طهران، بينما أعلنت إيران أنّها دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة إيران.