4 دول غربية تعتزم تزويد أوكرانيا بمئات الصواريخ

أعلنت أربعة دول غربية، أمس الخميس، اعتزامها تزويد الجيش الأوكراني بـ"مئات صواريخ الدفاع الجوي" لمواجهة القوات الروسية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والدنمارك وبريطانيا وهولندا، ذكرت فيه أن عمليات التزويد "بدأت" لكنها ستكتمل في غضون أسابيع.

وأفاد البيان بأن الدول "سترسل لأوكرانيا مئات من صواريخ الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى وغيرها من التجهيزات ذات الأولوية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي".

وجاء البيان بالتزامن مع اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاصة بالدفاع، بقيادة الولايات المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في تصريح صحفي إن "مجموعة الاتصال موحدة في دعم أوكرانيا وتركز على تلبية احتياجاتها في الدفاع الجوي".

كما أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، على استمرار عمل الشركاء الدوليين من أجل "توفير معدات دفاع جوي حيوية تساعد أوكرانيا في دعم العمليات الهجومية وحماية المنشآت الوطنية الحيوية".

والخميس الماضي، بدأت أوكرانيا هجومها المضاد لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من المعدات والدعم العسكري المقدم لجيشها من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.