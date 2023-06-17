أوغندا: 25 قتيلا في هجوم على مدرسة

وكالة أ ف ب نقلا عن الناطق باسم الشرطة: "أُخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونُقلت إلى مستشفى بويرا" الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في هجوم استهدف مدرسة في غرب أوغندا "ونفذه عناصر من ميليشيا القوات الديموقراطية المتحالفة"، على ما أفاد ناطق باسم الشرطة الأوغندية السبت.

ونقلت وكالة أ ف ب عن الناطق باسم الشرطة، فريد إنانغا، قوله "أُخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونُقلت إلى مستشفى بويرا" الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأضاف المتحدث أن "القوات الديموقراطية المتحالفة المنتشرة في شرق الكونغو الديموقراطية، هاجمت مدرسة ثانوية قرب بويرا .. حيث أضرمت النيران في مهجع ونُهب متجر للمواد الغذائية". وأوضح: "نُقل أيضًا ثمانية جرحى وهم في وضع خطر ويتلقون العلاج في المستشفى".

ويقول تقرير الوكالة الفرنسية إن الجيش ومعه وحدات الشرطة "يطارد المهاجمين الذين فروا باتجاه متنزه فيرونغا الوطني قبالة الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية".

يُذكر أن "القوات الديموقراطية المتحالفة" تضم متمردين في أوغندا وتُتهم بقتل آلاف المدنيين، ومنذ 2019، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض من هجمات القوات الديموقراطية المتحالفة ويصف هذه الميليشيا بأنها فرع محلي له تحت اسم الدولة الإسلامية-ولاية وسط إفريقيا"، بحسب تقرير "أ ف ب".